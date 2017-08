Den Amberger Stadtgraben nutzten am Wochenende viele Bürger als Naherholungsgebiet. Laut Presse-Info der Polizei hielten sich aber einige nicht an geltende Regeln.

Ein Hundehalter ließ seinen relativ großen Vierbeiner mit einer Schulterhöhe von 60 Zentimeter ohne Leine herumlaufen. Zwei Männer hielten es nicht für notwendig einen öffentliche Toilette aufzusuchen und urinierten auf freier Fläche unweit des Gehweges in die freie Natur. Abschließend trafen Polizeibeamte auf vier junge Männer, die auf einer Parkbank sitzend Alkohol konsumierten. Dies ist außerhalb von Freischankflächen nicht erlaubt. Einer dieser Männer, ein 24-jähriger aus Amberg, „verzierte“ während seines Alkoholkonsums die Parkbank auf der er saß mit einem Edding und warf diesen in Anwesenheit der Polizeibeamten in die Vils. Die Reinigungskosten dieser Sitzgelegenheit belaufen sich auf rund 200 Euro. Bilanz des Tages waren vier Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Ordnungswidrigkeiten.