"Wie passen denn Kino und Kirche zusammen?" Diese Frage haben sich wohl viele Amberger gestellt, als sie die Ankündigung für den ersten Gottesdienst im Cineplex gelesen haben. Die Antwort: Sehr gut!

Das Interesse war im Vorfeld von Gerhard Pöpperl, dem Direktor der Diözesanstelle für Berufungspastoral aus Regensburg, und Kreisjugendseelsorger Alois Berzl aus der Pfarrei St. Michael entsprechend befeuert worden - denn dem Gottesdienst hatten sie zuvor den Titel "Die Saat des Bösen" gegeben. Der Einladung folgten rund 160 Interessierte aus allen Altersgruppen, die das Evangelium in außergewöhnlicher Weise per Film, Geschichte, Kurzpredigt und passender Musik in Kino-Atmosphäre vermittelt bekamen.Rund 25 Gottesdienste dieser Art hat Pöpperl bereits in der gesamten Diözese gefeiert. Die Anregung, diese außergewöhnliche Gestaltungsform auch in Amberg anzubieten, stieß bei der Katholischen Jugendstelle, Kreisjugendseelsorger Alois Berzl und den Jugendlichen der Pfarrei Hl. Dreifaltigkeit auf offene Ohren. Seit Anfang des Jahres schliffen Linda Kirchberg von der Katholischen Jugendstelle, Berzl, Pöpperl, Kaplan Adam Karolczak und sechs Jugendliche aus der Pfarrei Hl. Dreifaltigkeit sowie die Musiker der Band Inchoate an der Gestaltung der Premiere. Auch die Betreiber des Cineplex waren von Anfang an von der Idee überzeugt.Sensibel auf den Gottesdienst abgestimmt waren die Lieder von Inchoate. Nach der musikalischen Begrüßung folgte die Eröffnung des Gottesdienstes im spärlich beleuchteten Saal, in dem vor der Leinwand ein leuchtendes Kreuz und eine Palme platziert waren. Gerhard Pöpperl stellte die zentrale Frage: "Glauben wir tatsächlich an den liebenden Gott oder zweifeln wir durchaus auch einmal an der Liebe Gottes?"Die Kinobesucher ließen sich bereitwillig auf die Frage ein. Für jeden Beitrag wurden Lasten in Form grauer Kugeln an eine Palme gehängt, deren Geschichte Pöpperl abschnittweise erzählte. Berzl verlas den ersten Teil des Evangeliums vom Sämann, das dem Publikum aus einer anderen Perspektive nähergebracht wurde - durch den Film "Percy Jackson - Diebe im Olymp", einer modernen Darstellung der Perseus-Sage aus der griechischen Mythologie. Dabei steht das Bild einer scheinbar ausweglosen Situation im Leben eines jungen Menschen, der dem Bösen ausgesetzt ist, im Raum. In zwei weiteren Evangeliums- und Filmabschnitten änderte sich die Situation und Gerhard Pöpperl erläuterte, dass das vermeintlich Böse oft auch gute Seiten hat. Er machte bewusst, dass es eine Entscheidung des Einzelnen sei, daran zu glauben, dass Gott das Böse vernichtet: "Gottes Geist befähigt uns, das Gute zu erkennen, und dann wird es uns leicht fallen, an einen liebenden Gott zu glauben."Am Ende wurde die Palme von den belastenden Kugeln befreit, in denen sich Glückskekse befanden, die im Publikum verteilt wurden.