Satan existiert. Und er nimmt Einfluss auf das Leben der Menschen, wenn sie ihm die Tür dafür öffnen. Diese erschreckende Erfahrung hat Alexandra Zeindl nach eigener Schilderung gemacht. Sie behält ihre Erlebnisse seit einiger Zeit nicht mehr für sich, sondern warnt ihre Umwelt vor okkultem und satanistischem Treiben.

Die 42-jährige Fahrlehrerin aus Thyrnau bei Passau tat das mit einem Referat bei der überkonfessionellen Gruppe Christen im Beruf, die der deutsche Ableger der amerikanischen "Full Gospel Business Men's Fellowship International"-Bewegung ist. Genauer gesagt gibt es seit über 40 Jahren eine Ortsgruppe, ein sogenanntes Chapter, in Amberg, das monatlich zu Vortragsabenden einlädt. Dabei geht es regelmäßig darum, "Menschen aus allen Berufen Mut zu machen, im Alltag als Christ in einer Beziehung mit Gott zu leben", wie es auf der Homepage heißt. Das geschieht durch Leute, die berichten, wie sie bei täglichen Herausforderungen "durch ihren Glauben an Jesus neue Kraft, tiefen Frieden und frischen Mut erhalten".Der Titel des jüngsten Vortrags über "Generationenflüche, Erfahrungen mit Okkultismus und Heavy Metal" schien da etwas aus der Reihe zu fallen und erzeugte entsprechende Spannung. Tatsächlich erzählte Alexandra Zeindl im Drahthammer Schlößl von düsteren Zeiten in ihrem jungen Leben. Die begannen bereits im Alter von 13 Jahren, als wegen Hautproblemen über ihr gependelt und damit ihr Interesse für angeblich Übernatürliches geweckt wurde. Zusammen mit einer Freundin versuchte Alexandra das sogenannte Gläser- und Tischerlrücken - mit Erfolg, wie sie schilderte, denn es soll schriftliche Botschaften eines beschworenen "Geists" aus dem Jenseits gegeben haben. Kartenlegen und der Gang zu einer Wahrsagerin komplettierten zunächst das selbst auferlegte spiritistische Programm, bis der angeblich schreibende Tisch die Fratze eines Monsters aufs Papier gezeichnet habe und böse Träume folgten.Doch trotz dieser ersten beängstigenden Erfahrung mit anschließender Entsorgung des "Tischerls" samt seinem Bleistiftfuß machte die Jugendliche mit Heavy und Death Metal inklusive Konzertbesuchen weiter. Eine Band, die sich laut Zeindl offen zur Verherrlichung Satans bekannte, hatte es ihr besonders angetan. Die bluttriefenden Texte, die die junge Frau ständig hörte, hätten ihr das Gefühl verschafft, beobachtet zu werden. Von der "anderen Seite", wie die heute 42-Jährige sagte, die selbst in Postern und Flaggen, die in ihrem Zimmer an der Wand hingen, Bewegung erkannt haben will.Am Ende fühlte sie sich regelrecht verfolgt und wachte aus diesem Alptraum erst auf, als sie einen "guten Traum" hatte. Eine Stimme, die sie für Jesus hielt, habe ihr gesagt, dass sie jetzt aufhören müsse, bevor es gewissermaßen aus den Fängen des Bösen kein Zurück mehr gebe. Alexandra Zeindl folgte dem Rat nach eigener Darstellung, zumal auch die Probleme in ihrer Familie nicht abrissen. All das bis hin zum Suizid ihres Großvaters und ihrer depressiven Mutter ordnete sie später dem Einfluss des Bösen und einem angenommenen "Generationenfluch" zu.Ein Pastor habe ihr bestätigt, dass das sein könne. Er befreite sie davon mit Gebeten und dem eigenen Willen zur Umkehr, blendete die Fahrlehrerin zurück. Seitdem habe sie ihr Leben "Jesus übergeben", womit sich vieles zum Besseren gewendet habe, Aufgaben und Schwierigkeiten wieder lösbar erschienen. Das ist die Botschaft, die der Abend vermitteln wollte: Dass Gott hilft, wenn man sich ihm anvertraut. Dass er seine Tür öffnet - genauso wie sich die des Bösen aufgetan habe, die Alexandra Zeindl nach eigener Aussage gerade noch rechtzeitig zuschlagen konnte.