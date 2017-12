Erst am Freitag hatte es an dieser Stelle gekracht. Am Samstag folgte der nächste Unfall: Gegen 17 Uhr ereignete sich auf der Staatsstraße 2238 von Amberg nach Hirschau bei der Einfahrt zum Industriegebiet Nord ein weiterer Unfall. Er lief nach dem selben Muster ab, wie der Zusammenstoß am Vortag.

Ein 29 Jahre alter Landkreisbewohner wollte aus Richtung Hirschau kommend in die AS 30 (Einfahrt zum Industriegebiet) abbiegen. Dabei übersah der Mann einen Kleinstransporter, der von Amberg Richtung Hirschau unterwegs war und von einer Frau (36) aus Weiden gesteuert wurde. Beide Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt. An beiden Autos entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 15 000 Euro. Im Einsatz waren die Feuerwehren Aschach, Immenstetten und Raigering. Die Feuerwehrleute hatten bereits am Vortrag zu der selben Stelle ausrücken müssen. Am Freitag war im Berufsverkehr ein Lastwagen-Gespann beim Abbiegen gegen ein Auto geprallt. Die Einmündung gilt als unfallträchtig. Die Häufung von Kollisionen führte dazu, dass sich mehrere politische Gremien mit dem Ausbau der Einmündung beschäftigen. Zuletzt befasste sich der Bauausschuss des Kreistags mit der Angelegenheit. Eine Ampelanlage soll die Verkehrslage entschärfen.