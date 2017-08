Zu einer Autogrammstunde machen Anita (links) und Alexandra Hofmann am Samstag, 12. August, um 10 Uhr im Real-Markt an der Fuggerstraße Station. Die Geschwister, die in der leichten Unterhaltungs- und Schlagerszene als feste Größen gelten, werden unter anderen in einem Kurzauftritt ihre neue CD "Hautkontakt". vorstellen.