81 Straßen gibt es in der Amberger Altstadt: Sicher wissen selbst Einheimische bei einigen gar nicht, wo sie sind. Oder woher die teilweise kuriosen Namen kommen.

Da kann Hobby-Heimatforscher Gerhard Kotzbauer mit seinem Buch manche Tür öffnen. Das gilt im übertragenen, aber auch im direkten Sinn des Wortes: Aus seiner Sammlung der Amberger Straßennamen hat die Redaktion 24 ausgesucht und sie in einen Adventskalender gepackt.Seine Türchen öffnen sich ab Freitag, 1. Dezember, an jedem Tag im Advent - und zwar in der gedruckten Ausgabe der Amberger Zeitung und online im Onetz. Neben Fotos und Informationen zur Herkunft des jeweiligen Straßennamens enthält der Kalender auch jeden Tag eine Überraschung - ein schönes Geschenkpäckchen.Wer es gewinnen will, ist aufgerufen, die jeweilige Straße noch an diesem Tag zu besuchen und dort nach einem von der Redaktion beschriebenen markanten Detail Ausschau zu halten: Das kann eine Figur in einer Fassadennische sein, ein spezielles Schild oder ein Torbogen. Wer vor diesem Detail ein Selfie von sich macht und es- auch das muss am selben Tag bis 20 Uhr geschehen - nimmt an der Verlosung teil, bei der es täglich ein Überraschungspäckchen zu ergattern gibt (der Rechtsweg ist ausgeschlossen).Der jeweilige Gewinner wird von der Redaktion verständigt und kann sein Päckchen dann am AZ-Schalter, Mühlgasse 2, abholen.Den