Praktikanten hat die Amberger Zeitung immer wieder. So einen Weitgereisten hatte sie allerdings noch nie: einen 15-Jährigen, der aus dem rund 10 000 Kilometer entfernten Singapur kommt.

Insel- und Stadtstaat Singapur Die Republik Singapur ist ein Insel- und Stadtstaat. Mit 719,2 Quadratkilometern ist sie das kleinste Land Südostasiens und knapp halb so groß wie der Landkreis Amberg-Sulzbach. Trotz der geringen Größe leben über 5,6 Millionen Menschen in Singapur. Amtssprachen sind Chinesisch, Englisch, Malaiisch und Tamil. Im Schnitt knapp elf Millionen Touristen reisen pro Jahr in den Stadtstaat, weshalb Singapur zu den zehn meistbesuchten Metropolen der Welt gehört.

(ptfe) Er heißt Kilian Schwarz und wollte den Beruf des Redakteurs kennenlernen. Eine Woche lang schaute er der Redaktion über die Schulter und lernte erste Aufgaben und Arbeitsweisen kennen. Eine davon wandten wir gleich selber bei ihm an: Wir führten ein Interview mit ihm über seine Hintergründe, seine Herkunft und sein Heimatland.Kilian Schwarz: Meine Familie und ich machen fünf Wochen Urlaub bei meiner Oma. Sie wohnt in Theuern, daher habe ich mir ein Praktikum in Amberg gesucht.Deutsch und Englisch, aber ich lerne zur Zeit auch Mandarin.Und wie sieht es mit dem Oberpfälzer Dialekt aus, hast du da Probleme?Überhaupt nicht, weder mit der bayerischen noch mit der Oberpfälzer Mundart habe ich Verständigungsschwierigkeiten.Meine Familie und ich wohnen nun seit 13 Jahren dort.Mein Vater stammt aus Deutschland, meine Mutter aus Malaysien - kennengelernt haben sie sich in Amerika.Es ist um einiges erträglicher als in Singapur, wo es meistens sehr heiß und schwül ist.hat nicht so viele Bewohner, was sehr angenehm ist. Singapur hingegen ist halb so groß wie der Landkreis Amberg-Sulzbach und hat ungefähr fünf Millionen Einwohner. Das kann sehr anstrengend sein.Auf jeden Fall, Singapur ist laut und überall ist etwas los. Amberg ist viel leiser, man hört hier auch mal Vögel zwitschern, was sehr schön ist.Ja, in Singapur ist die Verkehrslage um einiges schlimmer. Es gibt viel mehr Staus, was man auch an der stark verschmutzten Luft merkt. In Deutschland herrscht weit weniger Verkehr und somit auch bessere Luft.Hier in Amberg grüßt man sich eher und unterhält sich miteinander, es wirkt irgendwie familiär. Die Menschen in Singapur sind schüchterner und verschlossener.Ja, die Leute sind um einiges zurückhaltender und bleiben lieber unter sich. Am meisten sieht man die härteren Gesetze aber an der Sauberkeit Singapurs. Es liegt nahezu kein Müll auf den Straßen und so etwas wie Graffiti an öffentlichen oder privaten Wänden ist nirgends zu sehen.Es ist schwer, die beiden Städte zu vergleichen. Singapur ist ein Stadtstaat mit mehreren Millionen Einwohnern und einer berühmten Skyline, zudem hat man viele Möglichkeiten, sich zu beschäftigen. Amberg hingegen ist klein, gemütlich und hat statt Wolkenkratzern eine schöne Altstadt. Außerdem gibt es hier in Deutschland viel mehr Natur. Singapur versucht durch seine vielen Parkanlagen und Wildreservate eine Stadt im Garten zu sein, jedoch mit weit weniger Natur als in Bayern.Singapur ist sehr westlich ausgerichtet und pflegt weltweite Geschäftsbeziehungen, daher gibt es nicht allzu große kulturelle Differenzen. Der Kleidungsstil und die Musik sind sehr ähnlich, lediglich beim Essen spürt man eher den asiatischen Einfluss.Apropos Essen: Hast du in den beiden Ländern unterschiedliche Lieblingsgerichte?Ja. In Singapur ist mein Lieblingsgericht Reis mit Hähnchenfleisch und in Deutschland ist es ganz traditionell Bratwurst mit Sauerkraut.