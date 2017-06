Diese Brosche aus Sterling-Silber hat ein besonderes Versteck: In den filigranen, glänzenden Knospen steckt Nußbaum-Holz. Entworfen und geschmiedet hat sie Emelie Schreiner, Azubi im dritten Lehrjahr bei Goldschmiede Lust.

Gemeinsam mit ihrer Würzburger Berufsschulklasse nahm die Ambergerin an einem Erasmus-Austauschprogramm mit Finnland teil. Zwei Wochen lernten die angehenden Goldschmiede gemeinsam mit den finnischen Kollegen Techniken und Herangehensweisen. Aufgabe der Deutschen und Finnen war, eine Brosche zu gestalten, die den Hersteller an das Land des Austauschpartners erinnert. "Wir haben uns deshalb an der Naturverbundenheit der Finnen orientiert", sagte Emelie Schreiner. Ihre Gastgeber versuchten sich an der "Geradlinigkeit" der Deutschen. Zwölf Schmuckstücke schmiedeten die Schüler, die aus ganz Bayern stammen.Diese Werke sind derzeit noch bis Sonntag, 18. Juni, im Schaufenster der Goldschmiede Lust zu sehen. Die außergewöhnlichen Broschen werden künftig von Werkstatt zu Werkstatt der einzelnen Lehrherren wandern, deren Azubis am Austausch beteiligt waren. Für Emelie Schreiner war der Austausch mit den finnischen Kollegen eine wertvolle Erfahrung. Nachdem sie ihr Abitur am Gregor-Mendel-Gymnasium absolviert und eine Zeit in Afrika gelebt hatte, möchte sie nach dem Abschluss ihrer Ausbildung Accessoire-Design studieren.