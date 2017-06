Baden in der Vils: Gut oder schlecht? Während die SPD bereits von einem Naturbad auf Höhe der Kräuterwiese träumt, kann das Gesundheitsamt keine Aussage darüber treffen, ob das Schwimmen durch die Altstadt gesundheitlich bedenklich ist.

Bei diesen Temperaturen ist ein wenig Abkühlung Pflicht. Warum also nicht in das Flüsschen springen, das sich schnuckelig durch die Altstadt schlängelt. Aber ist das gesund? Keine Antwort auf diese Frage gibt es Gesundheitsamt. Landratsamt-Pressesprecherin Christine Hollederer: "Die Vils ist kein Badegewässer im Sinne der EU-Badegewässerrichtlinie und wird von uns auch nicht mikrobiologisch untersucht." Es gebe als keine Werte, ob sich die Wasserqualität über die Jahre verbessert oder verschlechtert habe. Und: Es werden keine Proben genommen. "Das Wasser in Flüssen kann sich durch Regen oder auch Hochwasser ständig verändern", so Hollederer.Trotzdem hat die Vils ihren Aufpasser: das Wasserwirtschaftsamt Weiden. Um Gewässergüteregelungen und EG-Wasserrahmenrichtlinien einzuhalten, werden Proben entnommen. "Wesentlicher Beitrag zu der deutlich feststellbaren Qualitätsverbesserung der Vils in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten war der Bau und zwischenzeitlich schon wieder die Sanierung von kommunalen Abwasseranlagen", sagte Behördenleiter Mathias Rosenmüller. Dennoch sei der nach der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) geforderte Zustand für die Vils noch nicht erreicht."Die Ursachen hierfür liegen in strukturellen Defiziten und dem flächenhaften Eintrag von Boden und Nährstoffen über die Erosion aus der Fläche", erklärte Rosenmüller. Aber man arbeitet daran: Um den geforderten guten Zustand nach WRRL zu erreichen, werden vom Wasserwirtschaftsamt Umsetzungskonzepte erarbeitet, in denen die Defizite im Einzelnen aufgezeigt und konkrete notwendige Maßnahmen zur Umsetzung vorgeschlagen werden. Das sind beispielsweise strukturverbessernde Maßnahmen wie das Herstellen von Ufergehölzsäumen. Aber auch punktuelle Aktionen verbessern den Lebensraum. Man könne Kiesbänke anlegen oder einen naturnahen Gewässerlauf wiederherstellen.Zwei Umsetzungskonzepte für die Vilsabschnitte von der Einmündung der Schmalnohe bis zur Mündung des Rosenbaches und von der Mündung des Rosenbaches bis zur Mündung der Lauterach wurden bereits fertiggestellt. Die noch ausstehenden Abschnitte von der Einmündung der Schmalnohe bis zur Quelle in Kleinschönbrunn und von der Lauterach bis zur Mündung in die Naab folgen noch heuer."Daneben müssen aber auch Einträge über die Erosion in den Griff bekommen werden, um den guten Zustand zu erreichen. Dazu braucht es eine partnerschaftliche Zusammenarbeit und Unterstützung durch die Landwirtschaft", sagte Behördenleiter Mathias Rosenmüller.