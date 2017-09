Morgens halb zehn in der Frühlingstraße: Das Motorengeräusch eines einzelnen Baggers stört das idyllische Vogelgezwitscher. Auf der Baustelle ist schon am ersten Tag viel passiert. Die gesamte Asphaltdecke der Fahrbahn ist bereits am Montagvormittag (Bild) abgetragen worden.



Zum Vorschein kommt ein Schotterweg, den Anlieger noch benutzen, um die Abzweigung zum Drillingsfeld zu nehmen. Bis in voraussichtlich sieben Wochen an dieser Stelle eine breitere Straße, neue Parkplätze, eine Haltestelle und ein Wendeplatz entstanden sind, müssen Autofahrer auf dem Weg nach Alt-Eglsee allerdings auf die ausgeschilderte Umleitung über Schäflohe ausweichen. Die Straße muss neu gestaltet werden, um die Erschließung des Neubaugebiets Am Drillingsfeld II möglich zu machen. Bild: Hartl