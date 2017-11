Bublitz ist 55 Jahre alt, verheiratet und hat drei Kinder. Für seine neue Aufgabe kommt er an einen ihm gut bekannten Ort zurück: "Ich habe hier am Klinikum bereits meine Ausbildung zum Fachkrankenpfleger für Anästhesie und Intensivmedizin gemacht. In der Zwischenzeit hat sich natürlich viel getan. Gerade mache ich die Zusatzausbildung zum Krankenhausseelsorger."Die Entscheidung, einen Weg im Kirchendienst einzuschlagen, stand schon früh für ihn fest. "Ich war schon immer ehrenamtlich engagiert. Erst als Ministranten-Leiter, dann lange Jahre als Mitglied im Pfarrgemeinderat, wo ich Glaubenswochenenden für Jugendliche und Familien organisiert habe." Parallel dazu interessierte sich der damalige Gesundheits- und Krankenpfleger für die Ausbildung zum Diakon. Nach dem erfolgreichen Abschluss seines Theologiestudiums an der Domschule Würzburg wurde er 1995 geweiht und war seitdem als Gemeindediakon tätig. Zudem ist Bublitz seit vielen Jahren Leiter der Notfallseelsorge in der Region und zuletzt Gefängnisseelsorger für die Justizvollzugsanstalt.Peter Bublitz ist abgesehen von Montag jeden Tag für die Patienten, Angehörigen und Mitarbeiter da und über die Information im Eingangsbereich des Klinikums oder das Stations-Personal erreichbar.