"Adonis" will reden. Der früher im Landkreis Schwandorf lebende 50-Jährige hat erneut vor dem Nürnberger Landgericht Einzelheiten darüber berichtet, wie er als V-Mann für das Bayerische Landeskriminalamt unterwegs war. Doch die Frage erhebt sich: Stimmt das alles wirklich?

Nürnberg/Amberg. (hwo) Die 13. Strafkammer hat unter Vorsitz des Richters Ulrich Flechtner bisher an vielen Prozesstagen erörtert, wie das gewesen sein soll, als im Jahr 2009 ein ehemaliger Motorenschlosser und auch schon in der Amberger Bordellszene arbeitender Mann als Spitzel angeworben wurde. Vor den Richtern sitzen sechs vom Dienst suspendierte LKA-Beamte, denen von der Staatsanwaltschaft der Vorwurf gemacht wird, sie hätten ihren V-Mann auch dann noch bedingungslos gedeckt, als dieser sich zusammen mit Rockern aus dem Regensburger Bandidos-Motorradclub an einem Baggerdiebstahl in Dänemark und damit an einem Bandenverbrechen beteiligt hatte. Gegenüber seinen Auftraggebern firmierte der 50-Jährige unter dem Decknamen "Adonis1967".Unterdessen weiß man: Weil an einem der Bagger ein Peilsender angebracht worden war, flog der Transport der Beute am 26. September 2011 auf einem Rastplatz an der Nahtststelle der Kreise Schwandorf und Amberg-Sulzbach auf. Dort kontrollierte die Polizei. Mit dabei war der V-Mann, den der damalige Amberger Oberstaatsanwalt Joachim Diesch als Ermittlungsführer auf freien Fuß setzte, als man ihm offenbar falsche Fakten vonseiten des Landeskriminalamts präsentierte.Zwischenzeitlich ist der ehemalige V-Mann, vertreten von dem Bayreuther Anwalt Alexander Schmidtgall, wiederholt von der Strafkammer in Nürnberg vernommen worden. Der 50-Jährige fühlt sich gewissermaßen als Opfer. Der Baggerdiebstahl in Dänemark sei mit Wissen seiner Führungsleute vonstatten gegangen, hat er behauptet. Deutlich geworden ist auch, dass er im Zuge seiner Tätigkeit als eingeschleuster V-Mann bei den Regensburger Rockern eine Art dominierende Rolle spielte. Er soll sogar Drogen und Damen aus dem Rotlichtgewerbe besorgt haben. Und : Der Mann durfte den Bandidos-Chef im Daimler chauffieren.Die sich den Richtern nach wiederholten Vernehmungen stellende Frage ist nun: Kann dieser Zeuge als glaubwürdig gelten? Berichtet er Tatsachen oder geht die Fantasie mit ihm durch? Womöglich könnte er auch nur die eigene Beteiligung an Straftaten kaschieren?Die 13. Strafkammer hat unterdessen sowohl ein psychiatrisches wie auch ein aussagepsychologisches Gutachten für ihn in Auftrag gegeben. Ein Urteil hätte Ende März gesprochen werden sollen. Doch der Prozess, so scheint es, wird noch längere Zeit in Anspruch nehmen.