Kooperationen zwischen den Jura-Werkstätten und der benachbarten Barbara-Grundschule sind mittlerweile ein Erfolgsmodell der Inklusion. Auch in diesem Jahr traf man sich zum obligatorischen Adventskranzbinden. Viel Herzlichkeit waren zu sehen. Wiederkehrende, gemeinsame Aktionen verstärken das Gefühl füreinander da zu sein, so heißt es in der Pressemeldung. Der Gedanke "Verschiedenheit", so die Fachlehrerin Annette Weber, komme eigentlich erst gar nicht auf und werde dabei zur Nebensache.

Zu Beginn der Kranzbindeaktion bekamen die Schüler ein wenig Hintergrundwissen über die verschiedenen Pflanzenarten, denn der Kranz wurde nicht nur aus Nadelholz, sondern auch aus Zierlorbeer, Eibe und stacheligem Wacholder gebunden.Nun konnten die Zweige und Äste kunstvoll aneinander gebunden und danach am Kranzkörper fixiert werden. Helga Stang erklärte geduldig und so war es ein Leichtes, das Erlernte gemeinsam mit den Menschen mit Behinderung in die Tat umzusetzen. Diese ließen es sich auch nicht nehmen, Routinehandgriffe zum leichteren Arbeiten zu erklären - und ins Gespräch kam man dabei ja sowieso. Das überaus große Engagement und die Freude der Menschen mit Behinderung übertrugen sich in kürzester Zeit auf die Kinder der Schulklasse.