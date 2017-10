"In den Vilsauen" heißt der Gebäudekomplex, der gerade an der Schlachthausstraße entsteht. Seit ein paar Tagen laufen die Bauarbeiten für mehr als 20 Wohnungen und eine Gewerbeeinheit.

21 Wohnungen mit Größen zwischen 30 und 90 Quadratmetern sowie drei Penthauswohnungen, eine davon mit fast 148 Quadratmetern, entstehen gerade in der Schlachthausstraße gegenüber dem Bahnübergang Sandstraße. Dazu kommt noch eine Gewerbeeinheit mit rund 140 Quadratmetern. Die über fünf Millionen teure Wohnanlage "In den Vilsauen" wird von der IBC Immobilien GmbH aus Weiden gebaut, Baubeginn war Anfang September."Wir bieten Wohnraum mit gehobenem Standard", versicherten IBC-Geschäftsführer Peter Reber und der für die Planung und Bauüberwachung zuständige Architekt Maxim Ziegler aus Amberg bei einem Pressegespräch. Unverbaubar sei die Lage, die einen weitschweifenden Blick über die Kleingartenanlage "An der Vils" gewähre. Ziegler hob hervor, dass über Schlachthausstraße oder Schießstätteweg eine kurze fußläufige Anbindung in die Altstadt möglich sei. Der Baustandard "KfW 55" sei erfüllt, so Manfred Herbst, Immobilienwirt der LBS-Bayern, die mit dem provisionsfreien Verkauf der Eigentumswohnungen beauftragt ist, daher könnten auch zinsgünstige KfW-Darlehen in Anspruch genommen werden. Für das Frühjahr 2019 hat Reber die Baufertigstellung vorgesehen und bei diesem Termin zeigt sich der IBC-Geschäftsführer zuversichtlich, denn vorwiegend regionale Firmen mit gutem Namen seien mit der Bauausführung beauftragt. Alle 21 Wohnungen, so Reber, seien über Aufzüge barrierefrei erreichbar, den Erdgeschosswohnungen sei ein Gartenabteil zugeordnet, alle anderen hätten Balkon oder Loggia. Ausreichend Pkw-Stellplätze seien entweder in der Tiefgarage oder im Außenbereich geplant. Geheizt werde mit Gas-Brennwertkessel, die Brauchwasseraufbereitung werde mit Solarthermie unterstützt. Beim Schallschutz, so Ziegler, würden die Normanforderungen mehr als erfüllt. Etwa 60 Prozent der Eigentumswohnungen seien bereits verkauft oder reserviert, erklärte Herbst, aber ein Quadratmeterpreis von um die 3000 Euro sei bei dieser modernen Bauweise und dem hohen Qualitätsstandard nicht zu hoch kalkuliert.