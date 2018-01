Bayern boomt als Reiseziel. Für das Jahr 2017 erwartet der Freistaat zum sechsten Mal in Folge Rekordzahlen bei Gästeankünften und Übernachtungen. Das ergeben die vorläufigen Ergebnisse des bayerischen Landesamts für Statistik für den Zeitraum von Januar bis November. Auch in der Oberpfalz steigen die Zahlen, in einem Landkreis besonders extrem.

Im Kreis Tirschenreuth wuchs die Zahl der Gästeankünfte von Januar bis November 2017 im Vergleich zu den ersten elf Monaten des Vorjahres um 13,6 Prozent auf 110.020, die der Übernachtungen um 13,3 Prozent auf 358.899. Die anderen Oberpfälzer Landkreise und kreisfreien Städte können da nicht mithalten. Amberg, Amberg-Sulzbach und der Kreis Neumarkt verzeichnen sogar weniger Gäste und Übernachtungen. Hier die Zahlen im Überblick:In der Oberpfalz sind die Zahlen bei Gästeankünfte um 2,2 Prozent auf 1,94 Millionen und bei Übernachtungen um 1,9 Prozent auf 4,98 Millionen angestiegen. In Bayern um 4,5 Prozent auf 34,7 Millionen Gästeankünfte und um 3,3 Prozent auf 88, 2 Millionen Übernachtungen. Damit steht der Freistaat kurz vor einem neuen Rekord. Daserwartet, dass mit den Dezemberzahlen die bisherigen Spitzenwerte aus dem Jahr 2016 (35,6 Millionen Gästeankünfte und 91 Millionen Übernachtungen) überboten werden.