Den ersten Großeinsatz des Jahres verzeichnete die Bereitschaft 1 des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) in Amberg. "Wir waren entsprechend vorbereitet", erklärte Bereitschaftsleiter Wolfgang Potsch am Freitag. Mit 14 Einsatzkräften, zwei Rettungswagen und der Mobilen Wache hatten sich die Aktiven des BRK rund um den Marktplatz postiert. Zum vierten Mal sorgte die Bereitschaft in dieser Form für die medizinische Sicherheit der Feiernden.

"Und wir hatten gut zu tun. Insgesamt wurden zwölf Besucher bei uns medizinisch versorgt. Bei acht Patienten war ein Transport ins Klinikum zur weiteren Behandlung erforderlich", berichtete Potsch. Sieben der acht Transporte waren dem übermäßigen Alkoholkonsum geschuldet. "Erfreulicherweise waren in diesem Jahr aber die Schnittverletzungen aufgrund der vielen Glasscherben stark rückläufig." Hier verzeichneten die Helfer nur einen einzigen Fall. Potsch versäumt nicht, den Beteiligten zu danken. Sie hätten sich trotz der winterlichen Temperaturen nicht abhalten lassen, diesen Dienst zu übernehmen.Kleiner Wehmutstropfen: Das war der letzte Einsatz für die Mobile Wache des Amberger Roten Kreuzes. Die Einrichtung hat nach fast 20 Jahren zuverlässiger Dienstzeit das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht. Dafür gibt es allerdings einen modernen Nachfolger, der in den nächsten Monaten präsentiert werden soll.