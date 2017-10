Ihnen werden die Eigenschaften zugeschrieben, neugierig, lernbereit und wissbegierig zu sein. So charakterisierte zumindest Hochschulpräsidentin Andrea Klug die Neuen an ihrem ersten Studientag. Für 1002 junge Menschen begann am Mittwoch die akademische Laufbahn an der Ostbayerischen Technischen Hochschule.

In dem Moment, in dem Sie sich auf dem Campus engagieren, wird der Campus zu Ihrem und Sie können ihn so gestalten, wie Sie studieren möchten. Professorin Dr. Andrea Klug

Drei Fragen an zwei Erstsemester Tilack Sivalokarasa (20) und Leon Wittenzeller (19) kommen beide aus Nabburg und beginnen ein Studium an der OTH in Amberg.



Was erwartet Ihr Euch davon?



Wittenzeller: Sehr viel! Die Hochschule ist mega-schön. Ich gehe mit hohen Erwartungen ins Studium und bin gespannt, was kommt.



Warum habt Ihr Euch für Amberg entschieden?



Silvalokarasa: Für mich war es eine Entscheidung für Medientechnik. Ich habe zuvor schon ein Semester Kunstofftechnik studiert.



Wittenzeller: Ich hatte vor, in der Region zu bleiben. Wir pendeln.



Habt Ihr schon ein Ziel, was Ihr nach dem Studium beruflich machen wollt?



Silvalokarasa: Ich möchte in Richtung Video-Technik.



Wittenzeller: Ton-Technik.

In Amberg starteten 580, in Weiden 422 Männer und Frauen mit dem Studium. Der Schwerpunkt liegt hier vor allem auf den Studiengängen Maschinenbausowie Medientechnik und -produktion. Einige der Studienanfänger haben bereits eine abgeschlossene Berufsausbildung. Andere sind sozial engagiert.Viele stammen aus der Oberpfalz und aus Bayern. Manche sind erst seit kurzem in Deutschland, weil sie ein Auslandssemester machen, oder weil sie in ihrer Heimat vor Krieg und Verfolgung geflohen sind. Die Hochschulpräsidentin richtete zur Begrüßung der Erstsemester in der Turnhalle einen Wunsch an alle: "Ich darf hoffentlich nach sieben Semestern das tun, was meine liebste Arbeitsbeschäftigung ist: Die Unterschrift unter die Abschlusszeugnisse setzen." Sie hob die Vorzüge eines Studiums an der OTH hervor: "Sie werden mit einem höheren Einstiegsgehalt starten, als Ihre Kollegen von der Universität." Und sie würden nicht länger als drei Monate brauchen, um eine Anstellung zu finden. Klug empfahl den jungen Leuten, sich zu engagieren, denn nicht nur Noten würden eine Rolle spielen, sondern auch die Eigenschaften. Mit den Herausforderungen eines Studiums würden die jungen Menschen in Amberg nicht allein gelassen. "Die Wege zu unseren Professoren sind kurz."Oberbürgermeister Michael Cerny spendierte Leberkäse, Käsesemmeln und warb für das Leben außerhalb des Campus. Für zwei Dekane war es ebenfalls der erste Tag im Amt: Für die Fakultät Maschinenbau und Umwelttechnik hieß Professor Dr. Burkhard Berninger die Erstsemester willkommen, für die Fakultät Elektrotechnik, Medien und Informatik (EMI) Professor Maximilian Kock."Nutzen Sie das Privileg, sich ein paar Jahre ganz auf Ihre persönliche Weiterbildung konzentrieren zu dürfen", gab Kock den jungen Leuten mit auf den Weg.