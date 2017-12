480 Päckchen für 400 Familien in 4 Stunden: Kein Wunder, dass Nikolaus und Christkind bei so viel Arbeit gemeinsame Sache machen. Es herrscht Jubel, Trubel, Heiterkeit bei der Weihnachtsausgabe der Amberger Tafel für Bedürftige.

Schultasche und Schuhe

Elfen, die helfen

"Im Vorfeld konnten die Kinder Wunschzettel schreiben. Die hingen dann an einem Weihnachtsbaum bei Siemens und jeder Mitarbeiter konnte einen Wunsch erfüllen", erklärt Sebastian Erras, Angestellter bei Siemens. 220 der bunten Pakete kommen aus der Firma. Erras steht an der Geschenkausgabe und sorgt dafür, dass jeder das Richtige bekommt. Bis zu 25 Euro sei der Warenwert pro Stück. Gekauft, verpackt und beschriftet ging das Päckchen an die Tafel und in die Arme des Kindes. Den 30-Jährigen motiviert vor allem der soziale Charakter. Als Amberger findet er es wichtig, Mitbürgern zu helfen. "Es ist einfach schön, jemandem gerade an Weihnachten eine Freude zu machen."In der langen Warteschlange stehen auch der zwölfjährige Dalian und sein Bruder Nibras (14). Sie halten ihre Geschenke schon in der Hand. "Ich habe mir eine Schultasche gewünscht. Meine alte ist kaputt. Ich glaube, dass ich sie auch gekriegt hab. Da kann man einen Griff spüren", kombiniert Dalian. "Neue Klamotten", wünschte sich sein Bruder. Für die große Schwester daheim gab's auch noch ein Geschenk. Die kleine Schwester, Erstklässlerin Rana, wünschte sich Schuhe vom Christkind. Ob sie sich über solche Aktionen freuen? "Ja, auf jeden Fall. Sehr sogar", betont Nibras. Dann helfen sie ihrer Mutter mit den Einkäufen.Zum ersten Mal Christkind ist Corinna Schuster (36) mit ihrem Kollegen dem Nikolaus, Axel Kagerer (37). Erras und die beiden gehören zum Nachwuchskreis bei Siemens, widmen sich verschiedenen technischen, aber auch sozialen Projekten. Heute ist ein ganz besonderer Tag für sie. "Wenn man die kleinen Mädels und Jungs sieht, wie sie sich freuen, dann weiß man, wofür man das macht. Manche sagen mir, dass sie noch nie ein Christkind gesehen haben." Kagerer bestätigt das gute Gefühl bei der Wohltätigkeit: "Man wird wieder geerdet und sieht, wie gut es einem geht, was man eigentlich alles hat." Die Siemensianer sind seit mittlerweile vier Jahren in ihrer Freizeit an dem karitativen Projekt beteiligt.Ebenfalls zum ersten Mal in der Amberger Tafel sind die Johanna-Decker-Schülerinnen Lia Böller (18) und Hannah Bauer (16). "Unsere Lehrerin hat gefragt, ob wir mitmachen wollen. Da waren wir gleich dabei. Wir haben das vorher noch nicht gemacht und wollten wissen, wie das abläuft", sagt die Elftklässlerin Hannah. Neben den fleißigen Helfer-Elfen stiftet das Dr.-Johanna-Decker-Gymnasium 150 Päckchen, die nach Alter und Geschlecht der Empfänger sortiert sind. So ist für jeden etwas dabei. Die Details spielen hier weniger eine Rolle - die Kinder freuen sich sichtlich über die in Weihnachtspapier gepackten Päckchen.Neben den Helfern, die ausnahmsweise da sind, haben auch die anderen Ehrenamtlichen jede Menge zu tun. "Es sind die gleichen Leute wie sonst auch, aber jeder bekommt fünf Päckchen mehr. Deswegen ist schon mehr zu tun", sagt eine Mitarbeiterin, die Kuchen, Semmeln, Brezen und sonstige Backwaren ausgibt.Für die Erwachsenen gibt es an diesem Tag, wie sonst zweimal in der Woche, Lebensmittel. Zusätzlich landen auch noch eine Packung Kaffee und eines von 420 Gläsern Honig, gesponsert von Klaus Conrad (Conrad Electronic), in den Tüten. Eine Besonderheit gibt es in diesem Jahr: Der Lions Club stiftete 30 Päckchen für Senioren. "Da ist drin, was sich die Senioren wünschen", sagt der Vorsitzende Bernhard Saurenbach. Außerdem seien 40 Päckchen von Real, 12 vom Max-Reger-Gymnasium und 13 von der Gewerbebau GmbH bei der Tafel eingegangen.