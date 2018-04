Ordentlich betankt hatte eine 51-Jährige in Hirschau - aber nicht ihren Wagen, sondern sich selbst. Die Polizei erwischte die Frau am Montagnachmittag mit 2,9 Promille am Steuer.

Die 51-Jährige war mit ihrem Audi auf der Staatsstraße 2238 unterwegs. Weil sie Schlangenlinien fuhr und dabei mehrfach auf die Gegenfahrbahn geriet, verständigte ein Zeuge die Polizei. Die Beamten stellten nach der Kontrolle den Führerschein sicher. Es folgte eine Blutentnahme folgte.