Laut Polizeiinspektion Auerbach handelt sich um einen 24-jährigen Mann, der eigenen Angaben zufolge erheblich unter Alkoholeinwirkung gestanden sei, als er auf die Idee kam, das Fahrzeug zu zerstören. Als Motiv gab er eine Auseinandersetzung auf der Kirchweih in Axtheid-Berg an. Den Schaden in Höhe von 2000 Euro muss er ersetzen. Außerdem erwartet ihn eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Geschädigt ist ein 19-Jähriger aus Weiden. Er hatte das Fest besucht und war offenbar mit dem Täter aneinandergeraten.