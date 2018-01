"Endlich kein ,Sack' mehr." Carina Kaiser ist begeistert von ihrer neuen Uniform. Die Polizeiobermeisterin der Amberger Inspektion fühlt sich in ihrer blauen Dienstbluse viel wohler als in der alten beigen. Die war doch ziemlich gerade geschnitten ("Sack"), ohne beispielsweise eine schmälere Taille zu berücksichtigen. Auch ihre männlichen Kollegen sind zufrieden mit der Passform und Qualität der neuen einheitlich blauen Dienstbekleidung der bayerischen Polizei.

Hintergrund 950 Euro lässt sich der Freistaat die Erstausstattung jedes Polizisten mit den neuen Uniformen kosten, zu denen im Prinzip bis auf die Unterwäsche alle Textilteile vom Scheitel bis zur Sohle gehören - inklusive Socken, mehrerer Hosen und Jacken für alle Jahreszeiten und Wetterlagen. Allein von den Beinkleidern gibt es jetzt vier verschiedene samt einer Hose für Repräsentationszwecke. Bei 27 500 uniformierten Beamten bayernweit macht das Gesamtausgaben von über 26 Millionen Euro, wobei die Polizisten in den ersten drei Jahren mit einem Verzicht auf die Hälfte ihres Bekleidungsgeldes zur Finanzierung beitragen (jeweils 135 Euro, während sonst auf einem Konto 270 Euro für Nachbestellungen bereitstehen). Umtausche halten sich übrigens in Grenzen, auch weil die Beamten bestimmte Maße vorher angeben konnten. (ath)

Bei Inspektionsleiter Robert Hausmann hat sie auf Anhieb gesessen - und gefallen. Dabei verschweigt der Polizeidirektor nicht, dass es Zeit wurde, auf moderne Stoffe und Macharten umzusteigen. Denn die bisherigen grün-beigen Uniformen stammten aus den 1970er-Jahren und waren teils auch von ihrer Beschaffenheit her nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Seit August sind Hausmanns uniformierte Beamte, aber auch die der Verkehrspolizeiinspektion an der Welserstraße nach und nach umgekleidet worden. Zum Jahreswechsel kam die letzte Gruppe dran, womit nun insgesamt über 130 Beamte ins Dunkelblau gewechselt haben, das bereits in allen anderen Bundesländern und anderen europäischen Staaten eingesetzt wird.Das sind fast alle - nur diejenigen, die bis Ende September in Ruhestand gehen, haben keine neue Ausstattung mehr erhalten. Aber das sind in beiden Inspektionen nur sieben Leute, wie PI-Pressesprecher Achim Kuchenbecker informierte. Wenn diese Kollegen ausgeschieden sind, dann gibt es in den hiesigen Dienstbereichen und in ganz Bayern ab 1. Oktober überhaupt keine grün-beigen Uniformen mehr. Jeder, der danach noch mit einer solchen daherkommt, ist also kein "echter Polizist", wie Robert Hausmann leicht schmunzelnd, aber mit durchaus ernsthaftem Hintergrund warnt.Einer seiner Kollegen geht zwar auch "schon" im November in Pension, hat aber dennoch eine neue Ausstattung bekommen. Polizeihauptkommissar Georg Meier hat somit in über 40 Dienstjahren drei Uniform- und Farbtypen erlebt, sogar das alte Feldgrau noch, das Mitte der 1970er-Jahre die Bereitschaftspolizei trug. Das ist schon längst nirgends mehr zu sehen; aktuell werden aber die ausgedienten grünen Uniformen zu Taschen, Rucksäcken, Decken und anderen nützlichen Utensilien mit "Polizeicharme" umgearbeitet, die man im Internet kaufen kann ( www.110-shop.de).