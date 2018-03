Zu erheblichen Staus führte am Montag ein Unfall, der sich gegen 12.40 Uhr auf der Drahthammerkreuzung ereignete und einen Schaden von 15 000 Euro hinterließ. Eine 56-jährige Amberg-Sulzbacherin war dabei mit ihrem Renault Twingo auf der Bruno-Hofer-Straße in Richtung Drahthammerkreuzung unterwegs und hielt zunächst an, weil die Ampel Rot zeigte. Grün hatte dagegen ein 29-jähriger Landkreisbewohner, der mit seinem Kia Ceed auf der Drahthammerstraße stadtauswärts fuhr. Als er in der Kreuzung war, kollidierte er mit dem Renault der 56-Jährigen, die laut Polizei bei Rot losgebraust war. Beide Fahrer sowie die Beifahrer wurden leicht verletzt und kamen in das Klinikum. Die Autos wurden abgeschleppt.