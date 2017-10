Gerade ein paar Tage alt, und schon voll im Mittelpunkt: Im September kam Coralie auf die Welt - als 1000. Baby des Jahres im Weidener Klinikum. Die Amberger sind in dieser Statistik grundsätzlich etwas schneller. Wie eine Nachfrage am Montag ergab, freute sich das Klinikum St. Marien laut seiner Sprecherin Stephanie Gräß bereits am 20. August über Anna, die Nummer 1000 im hiesigen Krankenhaus.

Stand Montag, 9.34 Uhr, haben laut Gräß heuer bisher 1184 Mädchen und Buben das Licht der Welt erblickt. Anna, das Jubiläums-Baby, war am Tag ihrer Geburt übrigens 52 Zentimeter groß und 3180 Gramm schwer. Mama Julia, Papa Josef und Brüderchen Jakob freuten sich riesig über den Familienzuwachs. "Nachdem ich bereits bei meiner ersten Entbindung in Amberg war und mich rundum gut aufgehoben gefühlt habe, haben wir uns auch beim zweiten Kind dazu entschlossen, wiederzukommen", erzählte Mama Julia Senft. Für die Familie aus Bruck im Landkreis Schwandorf war vor allem die Anbindung an das Perinatalzentrum Nordostbayern und die damit verbundene enge Zusammenarbeit von Frauen- und Kinderklinik ein wichtiges Kriterium. Denn Söhnchen Jakob, der mittlerweile zwei Jahre alt ist, hatte keinen so einfachen Start wie seine Schwester. Er kam mit einer Fußfehlstellung zur Welt, die aber gleich in den ersten Tagen behandelt werden konnte, so dass er heute keine Probleme beim Herumtollen mehr hat.Gratulationen gab es auch von den Leiterinnen des Hebammenteams und der Geburtshilfe, Klaudyna Golkowski und Dr. Ines Erhardt sowie Prof. Dr. Anton Scharl, dem Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Sie hatten in diesem Jahr bereits alle Hände voll zu tun: Es wurden bisher 129 Geburten mehr als im Vorjahreszeitraum verzeichnet, ein Zuwachs von 15 Prozent. Aktuell sind es bisher 1149. Woran der anhaltende Kindersegen liegt, konnte Scharl nicht klären, aber sein Team freut sich "über jedes einzelne Baby".