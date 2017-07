-Sulzbach. Besonderer Tag für die Schüler der beiden vierten Klassen der Riedener Grundschule: Sie sind heute Politiker. Dafür haben sie sich mit Anzug und Krawatte, Kleid oder Tracht in Schale geschmissen. Beim Planspiel Heimat der Kommunalen Jugendarbeit Amberg-Sulzbach schlüpfen die Kleinen in die Rollen von Kommunalpolitiker der fiktiven Stadt Felddorf. Die Kinder teilen sich dazu in Gruppen auf und müssen darüber entscheiden, ob in Felddorf eine Umgehungsstraße gebaut wird oder nicht. Es ist das erste Mal, dass die Kinder Erfahrungen in politischen Entscheidungs- und Diskussionsprozessen machen.

Schnell merken die Kinder, dass das nicht immer ganz leicht ist: Will die Umweltpartei unbedingt den schönen Wald der Stadt schützen, so ist es der Elternpartei am wichtigsten, ihren Kindern einen sicheren Schulweg zu bieten. Mit Hilfe von Stadtratssitzungen und offenen Diskussionsrunden fanden die Kinder, die sich sehr redegewandt zeigten, dann schnell eine Lösung, die alle zufriedenstellt. Mit vollem Einsatz versetzen sie sich in ihre Rollen. Mit viel Feingefühl und Wertschätzung erkannten die Schüler, dass nur gemeinsam eine Idee gefunden werden kann. Auch die Klassenleiterinnen Rita Götze und Monika Wein verfolgten das Projekt mit Interesse. Ziel des Planspiels ist zum einen, Grundschülern auf spielerische Weise Politik näher zu bringen. Zum anderen soll ihnen gezeigt werden, wie Demokratie zu verstehen ist, erklärt Anita Kinscher von der Jugendarbeit. "Denn Kinder kommen schon früh in Kontakt mit Politik - sei es bei der Mitbestimmung und Gestaltung ihrer Freizeit oder bei der Wahl ihres Klassensprechers." Daher sei es besonders wichtig, dass Mädchen und Jungs im frühen Alter politische Mitgestaltung einüben und sich zu demokratiefähigen Personen entwickeln.