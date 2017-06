Von Christine Kleinert

Der ominöse Blutfleck

Doch nicht tot?

Amberg. Bei einer Schlossführung (frech: Paula Keppler und Samara Stamper, aufmerksam und selbstbewusst als ältere Lady: Nadja Rein) entschließt sich der amerikanische Botschafter Harold Otis (geschäftstüchtig: Lilly Zolling), dieses Schmuckstück. Doch da gibt es ein kleines Problem. Ein Gespenst ist inklusive.Das ist die Geschichte, die hinter dem "Gespenst von Canterville" steht. Eine Bühnenfassung dieser Erzählung von Oscar Wilde steuerte die Mittel- und Oberstufe des Max-Reger-Gymnasiums zu den Schultheatertagen bei. Gespenst hin, Gespenst her, eins ist jedenfalls klar: Amerikaner lassen sich nicht so schnell einschüchtern, schon gar nicht von den schaurigen Geschichten des alternden Lord Canterville (durchweg überzeugend: Max Daller).Abgebrüht und unerschrocken inspizieren die an Frechheit nicht zu überbietenden, selbsternannten "Ghostbusters" Jerry und Tom (Maximilian Hüttner und Adrian Wiens) den alten Kasten, um es den angeblich hier hausenden Gespenstern so richtig zu zeigen. Tochter Virginia (einfühlsam und anspruchsvoll: Hanna Schallmaier), ohne Wlan und Einkaufsmöglichkeiten, sieht schon die Schlagzeilen der Boulevardpresse vor sich: "Amerikaner verblöden in Einöde!", während Washington, kurz "Wash" (supersicher und obercool: Phillipp Schötz) angesichts des sich erneuernden Blutflecks gelassen bleibt.Mrs. Otis macht sich umgehend ans Putzen (hervorragend in Szene gesetzt von Lotte Greiner), während Mrs. Umney, die Haushälterin dringend davor warnt, dadurch den Geist von Sir Simon (ist er ein echtes Gespenst oder ein brillianter Schauspieler?) zu erzürnen. Nicht nur einmal fällt sie vor Furcht in Ohnmacht (wirklich gekonnt: Steffi Stigler). Aber die Eindringlinge lassen sich auch nicht beeindrucken, als der Geist in verzweifelter Not, sie wieder loszuwerden alle Register zieht und sich zeigt: "Wie sieht das Gespenst denn aus?"- "Na tot!"Doch der Geist hat dafür nichts als Empörung übrig: "Ihr Pack, ihr Zweifler, ihr... Lebenden!" Das Blatt wendet sich erst, als Virginia (in Nachthemd und Einhorn- Kuschel- Pantoffeln!) des Nachts auf Sir Simon trifft. Sie bekommt Mitleid und folgt ihm ins Totenreich, um ihn einer alten Prophezeiung gemäß zu erlösen. Derweilen sucht die Familie aufgelöst nach dem Mädchen und muss sich überzeugen lassen, dass es mehr zwischen Himmel und Erde gibt: "Echte Gespenster - außenpolitisch eine Katastrophe!!", stellt Mr. Otis konsterniert fest. Der Gespenstertanz, dem Virginia im Totenreich beiwohnt, veranlasste das Publikum zu einem Szenenapplaus für die Gespenster Michael Braun, Max Daller, Katharina Filin, Lina Lunz, Lia-Maline Müller, Greta Reber, Nina Ringer, Selina Uschold und Jule Berger.Am Ende führen diese, wie sich herausstellte, lieben Geister Virginia wieder zurück zu ihrer Familie. Last but not least sei noch das außergewöhnliche Bühnenbild erwähnt, das mit beleuchteten Scherenschnittkartons (Kerzen-, Bücher-, Uhr-Motive) die Stimmung des Schlosses eindrücklich zur Geltung brachte. Fazit: "Das Gespenst von Canterville" schaffte es, dass sich am Ende die "lebendigen" Amerikaner mächtig gruselten und das echte Publikum begeistert war.