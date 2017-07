Das Ergebnis einer Schönheitsoperation war für die Patientin völlig unzureichend. Sie zog vor das Landgericht und bekommt nun, per Vergleich am zweiten Prozesstag herbeigeführt, Schmerzensgeld und Schadenersatz in Höhe von 13 000 Euro. Allerdings wegen fehlerhafter Aufklärung vor dem Eingriff.

Patientin war unzufrieden

13 000 Euro als Vergleich

-Sulzbach . Bei Operationen, die der weiblichen Schönheit dienen, denkt man in unseren Gefilden an Kliniken in Oberbayern und am Bodensee. Man weiß, dass so etwas nicht ganz billig ist, hat auch dann und wann von Resultaten erfahren, die bisweilen nicht so waren, wie sich das Patientinnen für den Idealfall vorstellten. Was nun eine Zivilkammer des Landgerichts unter Vorsitz von Richter Stefan Täschner an zwei Tagen beschäftigte, hatte seinen Ursprung weder am Bodensee noch in Oberbayern. Es spielte sich auch nicht unter der Skalpell-Führung von Chirurgen ab, die gerne in Blättern der Yellow Press auftauchen. Der Operationssaal befand sich im St.-Anna-Krankenhaus in Sulzbach-Rosenberg. Eher ungewöhnlich, doch letztlich dort vorgenommen von einem an der Klinik arbeitenden Arzt, der die Brüste einer Frau mittleren Alters verschönern sollte.Das Ergebnis, einhergehend natürlich mit den nach Eingriffen üblichen Schmerzen, stellte die Patientin aus dem Raum Amberg keineswegs zufrieden. Für sie war es eher kontraproduktiv. Die zutiefst enttäuschte Frau führte Gespräche, konsultierte eine Anwältin und zog mit ihr vor das Landgericht. Die Klage richtete sich gegen das Krankenhaus und den die Operation ausführenden Arzt. Von den Beklagten, wie es im juristischen Fachjargon heißt, wollte die Klägerin 20 000 Euro Schmerzensgeld und Ersatz für materiellen Schaden. Weil es sowohl Fehler bei der Voruntersuchung, beim Eingriff als auch bei der stattgefundenen Aufklärung gegeben habe, wie sie ins Feld führte.An einem ersten Verhandlungstag im Juni wurden Zeugen gehört, darunter auch ein medizinischer Sachverständiger. Zur zweiten Prozessrunde hätte nun ein weiterer Arzt kommen und befragt werden sollen. Doch der Mann erschien nicht. Deshalb deutete zunächst alles auf eine Fortsetzung im August hin. Doch dann kam ein Angebot des Münchener Anwalts Philip Schelling, der in seiner Eigenschaft als Medizinrechtler die Beklagten vertrat. Schelling offerierte plötzlich einen Vergleich und nannte den Betrag von 10 000 Euro. Später erhöhte sich diese Summe auf 13 000 Euro. Das akzeptierte die Frau nach einem Gespräch mit ihrer Anwältin. Sie muss nun auch eine Rechnung nicht mehr bezahlen, die vonseiten der Klinik noch offenstand und die Hälfte der Operationskosten beinhaltete."Auch wir hätten diesen Vergleich vorgeschlagen", ließ Richter Täschner anklingen. Dabei deutete er für die drei zur Kammer gehörenden Berufsrichter an: "Nach unserer Auffassung ist es im Vorfeld der Operation zu einer fehlerhaften Aufklärung gekommen." Bei Schönheits-Eingriffen, ergänzte der Vorsitzende, "bestehen erhöhte Anforderungen zur Information über mögliche Risiken". Das aber sei wohl so präzise gegenüber der Frau nicht geschehen.Mit den 13 000 Euro sind nun alle gegenwärtig vorhandenen und sich eventuell künftig noch ergebenden Ansprüche abgegolten. Die Klägerin war einverstanden, "weil ich das hier und heute zu Ende bringen wollte".