Bello und Lumpi auf dem Friedhof? Darüber scheiden sich in Amberg die Geister. Stadträte der CSU haben sich nun klar positioniert.

Diskussion um Neue Münze Bei einem Gesprächstermin mit Karlheinz Brandelik bei der Gewerbebau Amberg informierte sich die Kommunalpolitische Vereinigung über den aktuellen Stand beim Projekt Neue Münze. Stadtrat Natter äußerte die Befürchtung, dass durch immer mehr Detailfragen das große Ganze gefährdet werde.



Bei nahezu jedem Bürgerkontakt tauche die Frage auf, "wann jetzt da endlich etwas vorangeht", erklärte Stadtrat Rudi Maier. Nach nun fast 15 Jahren Leerstand sei nach Meinung von Stadträtin Gabi Donhauser wirklich die Zeit des Handelns gekommen. Verwundert zeigt sich laut Presse-Info Stadtrat Daniel Müller, dass aktuell so heftiger Widerstand "mit zum Teil sehr unsachlichem Wortgebrauch" organisiert werde. Brandelik zeigte in der Gesprächsrunde die wechselvolle Geschichte insbesondere der Fassadengestaltung des Gebäudes Bahnhofstraße 12 in den vergangenen 80 Jahren auf. (exb)

Die Kommunalpolitische Vereinigung (KPV) unter dem Vorsitz von Rupert Natter plädiert laut Presse-Info dafür, die Friedhöfe in Amberg nicht für Hunde zu öffnen. Stadträtin Gertraud Neiswirth teilte diese Haltung. Selbst wenn die Hunde gut erzogen seien, müsse man die Gefühle der Friedhofsbesucher respektieren, "die mit einem Hund im Friedhof gedanklich auch eine unangemessene Verunreinigung der Anlage verbinden"."Die Mitglieder des KPV-Vorstandes erkannten durchaus den legitimen Wunsch der Hundebesitzer an, waren aber einstimmig der Meinung, dass hier die Gefühle der Friedhofsbesucher respektiert werden müssen", heißt es in der Mitteilung. Ausnahmen sollten weiterhin nur auf besondere Fälle, wie Begleithunde von Menschen mit Behinderung beschränkt bleiben. Stadtrat Rudolf Meier wies darauf hin, dass dies auch in den meisten anderen Kommunen so gehandhabt werde. Eine Rücknahme der Lockerung wäre aus seiner Sicht per Stadtratsbeschluss in der nächsten Sitzung möglich.