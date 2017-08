"Die Bedrohungslage in Deutschland und Europa, die Flüchtlingskrise, der mangelnde Respekt bzw. die sinkene Hemmschwelle" gegenüber Beamten - all das hat den Polizeiberuf nach den Worten von Thomas Beccard, dem Personalchef des Bayerischen Bereitschaftspolizeipräsidiums, in jüngster Zeit gefährlicher werden lassen. Trotzdem entschieden sich bei der VII. Bereitschaftspolizeiabteilung Sulzbach-Rosenberg im 26. Ausbildungsseminar wieder 105 junge Männer und Frauen für diesen Weg.

Dafür und für ihren erfolgreichen Abschluss nach zweieinhalb Jahren zollten ihnen Beccard und andere Vertreter der Polizei und der Öffentlichkeit bei ihrer Ernennungsfeier im ACC "höchsten Respekt". Alle Absolventen aus sämtlichen Teilen Bayerns sind jetzt frisch gebackene Polizeimeister, die bei der Bereitschaftspolizei oder im Einzeldienst bei verschiedenen Inspektionen eingesetzt werden. "Mehr denn je brauchen wir sie", sagte Beccard und betonte, dass bis 2020 gleichzeitig etwa 4100 junge Menschen an den fünf Standorten ausgebildet werden, obwohl diese nur für 2900 ausgelegt seien. Doch dem "Grundsatz, keine Abstriche an der Qualität und Dauer der Ausbildung", werde man nicht weichen.Dass es dabei neben der Verstärkung und dem "hohen Ansehen der bayerischen Polizei" auch um die jungen Kräfte selbst geht, verdeutlichte Erster Polizeihauptkommissar Josef Fleischmann, der Leiter des 26. Ausbildungsseminars. "Achten Sie im Einsatzgeschehen stets auf Ihre Gesundheit und die Ihrer Kollegen und verstecken Sie sich nicht hinter der Uniform, sondern seien Sie ein Mensch in Uniform", sagte er an die Absolventen gerichtet, die mit ihrem Gesamtresultat bayernweit den zweiten Platz belegten. Umso mehr Grund für sie, mit ihren gut 400 Angehörigen und Freunden im ACC zu feiern.