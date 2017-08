Der bekannte Don-Kosaken-Chor gastiert am Samstag, 7. Oktober, um 19.30 Uhr in der Erlöserkirche. Wanja Hlibka, Dirigent des Ensembles, hat viele Jahre als jüngster Solist im weltbekannten Chor von Serge Jaroff gesungen und darf die Original-Arrangements als Ausgangsbasis seiner künstlerischen Arbeit nutzen. Die übrigen Sänger kommen von großen osteuropäischen Opernhäusern und begeistern laut Pressemitteilung "das Publikum mit zum Teil sensationellen Stimmen in einem oft überirdischen Klang". Karten für das Konzert gibt es zum Preis von 17 Euro im Vorverkauf bei der Buchhandlung Carl Mayr am Schrannenplatz (1 31 92) und im Pfarrbüro der Erlöserkirche (8 21 73). Restkarten sind an der Konzertkasse zum Preis von 19 Euro erhältlich. Bild: Neubauer