Barrierefreiheit bedeutet vor allem eines: Teilhabe. Ein Treppenlift ermöglicht es seit diesem Schuljahr einem Rollstuhlfahrer am Beruflichen Schulzentrum, seine Werkstätte zu erreichen. Und die Schule darf sich mit einem Signet schmücken.

Oberbürgermeister Michael Cerny und sein CSU-Parteikollege, Landtagsabgeordneter Harald Schwartz, waren am Mittwochvormittag ins Berufliche Schulzentrum gekommen, um die Maßnahme zu begutachten und das Schild "Bayern barrierefrei" zu überreichen. Schulleiter Martin Wurdack erklärte, dass seit diesem Schuljahr ein Rollstuhlfahrer am beruflichen Schulzentrum ist, der ohne den Treppenlift seine Werkstätte der Elektroabteilung nicht erreichen könnte. Die nämlich befindet sich auf einem Zwischengeschoss. "Der Altbau stammt aus den 1970er-Jahren und wurde damals sehr schick gebaut mit diesen Halbgeschossen", sagte der Oberstudiendirektor.Seit 15 Jahren wird das Gebäude saniert, viel hat sich seitdem bei der Barrierefreiheit getan: Mühelos zu erreichen sind die Fachräume für EDV, Physik und Chemie sowie der Verwaltungsbereich. Nun wurde der Treppenlift eingebaut und der Fluchtweg so gestaltet, dass ihn auch Rollstuhlfahrer nutzen können. "Das war vorher ein Schotterweg und sehr steil." Jetzt sei er gepflastert und zwar immer noch steil, aber nur noch so, dass er im Ernstfall mit einem Rollstuhl zu bewältigen sei. Martin Wurdack erklärte weiter, dass die Planungen für den Treppenlift vor einem Jahr begonnen hätten. Da die Baufirmen sehr ausgelastet waren, konnte die Maßnahme erst im August beendet werden. "Zu Schuljahresbeginn am 15. September war alles so weit fertig, dass der Rollstuhlfahrer die Werkstätte erreichen konnte." Sein Dank galt der Stadt, die diese 35 000 Euro teure Maßnahme finanziert hatte. Erfreut war er über das Signet, mit dem sich die Bildungseinrichtung jetzt schmücken darf: "Bayern barrierefrei". Verliehen wird es von der bayerischen Staatsregierung."Es muss so sein, dass alle an der Schule teilhaben können", betonte Oberbürgermeister Michael Cerny und unterstrich, dass die Barrierefreiheit ein wichtiges Ziel sei. Genauso sah es auch Landtagsabgeordneter Harald Schwartz. Er erinnerte an den Oktober 2013, als der damalige Ministerpräsident Horst Seehofer in seiner Regierungserklärung fünf Globalziele ausgegeben hatte. Darunter auch die Barrierefreiheit im Freistaat. "Das gilt für öffentliche Einrichtungen, aber auch darüber hinaus." Er sprach von Synergieeffekten.Denn von Barrierefreiheit würden nach Angaben des Landtagsabgeordneten viele profitieren: Eltern, die mit Kinderwägen unterwegs sind, und alle, die in ihrer Bewegung eingeschränkt sind. Man denke da nur an eine älter werdende Gesellschaft, wenn Menschen auf den Rollator angewiesen seien oder Mühe hätten, 20 Treppenstufen zu bewältigen.