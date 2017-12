Drei Tage Ordnungshaft. Ende Juli handelt sich diese Strafe ein einschlägig vorgeahndeter Schmäh-Blogger aus dem Landkreis vor dem Amtsgericht ein. Weil er die JVA als "KZ Amberg" tituliert. So nicht, sagt das Oberlandesgericht, kommt aber zu einer überraschenden Entscheidung.

Völlig enthemmt

Verteidiger: Mein Fehler

Leicht tut sich der Nürnberger Justiz-Pressesprecher Friedrich Weitner nicht, als er diesen Beschluss des 1. Strafsenats erläutert. Da steht, dass "die vom Angeklagten verlesene Äußerung 'KZ Amberg' eine Ordnungsmittelverhängung rechtfertigt" und "der Senat die Auffassung des Amtsgerichts Amberg teilt". Der Beschwerde gegen die dreitägige Haft müsse jedoch stattgegeben werden, weil in der Begründung der Verteidiger "die Verantwortung dafür übernahm, dass der Angeklagte (....) die JVA Amberg verunglimpfte".Das ist Wasser auf die Mühlen des Hass-Bloggers, der sich nun auf einer seiner beiden Schmäh-Homepages rühmt, erneut einen "Sieg über die Amberger Rechtsbeugermafia" errungen zu haben. Das ist noch die harmloseste Formulierung dieses Eintrags vom 11. Dezember. Namentlich benannte Persönlichkeiten der Amberger Justiz werden dort außerdem öffentlich zugänglich als "Dreckskreaturen", "Juristenabschaum" und "räudige Hunde" beschimpft, die es "übern Haufen (zu, d.R.) schiessen" gelte. Untermalt wird dieser ekelhafte Text mit einem über Youtube verbreiteten Ballerexzess mit Handfeuerwaffen.Vor den drei Tagen Ordnungshaft bewahrt hat diesen Mann sein Pflichtverteidiger. Nicht verhindern konnte der Anwalt, dass sein mehrfach einschlägig vorgeahndeter Mandant Herbert S. (64) im Sommer in einem mehrmonatigen Prozess in erster Instanz zu einer neuerlichen Haftstrafe von einem Jahr und zehn Monaten verurteilt wurde. Wegen Beleidigung, einem bagatellhaften Waffendelikt, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Besitz und Verbreiten kinder- und jugendpornografischer Schriften. An einem dieser Verhandlungstage verlas Herbert S. von ihm selbst verfasste Beweisanträge, die er zuvor per Fax dem Gericht hatte zukommen lassen. Nach einer ersten Durchsicht ermahnte der damalige Gerichtsvorsitzende den Angeklagten, dass einige Formulierungen Ordnungsmaßnahmen nach sich ziehen könnten. Daraufhin, so der Pflichtverteidiger in seiner Einlassung dazu, habe er die Schreiben durchgesehen und die Formulierung "KZ Amberg" schlichtweg übersehen."Aufgrund der Erklärung des Verteidigers, er selbst habe den Beweisantrag im Anschluss an den gerichtlichen Hinweis überprüft (...), steht beim Angeklagten das erforderliche Verschulden nicht fest", heißt es in der Begründung der OLG-Entscheidung.