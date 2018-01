Es ist ein Tag mit Seltenheitswert bei der Feuerwehr Karmensölden. Mit Georg Erras, Josef Götz und Andreas Pickel gibt es drei neue Ehrenmitglieder. Was aber nicht bedeutet, dass das Trio künftig nichts mehr zu tun hat.

Beförderungen und Auszeichnungen Zur Feuerwehrmännern wurden Michael Donhauser, Tobias Ebensberger und Nico Jopp ernannt. Sabrina Wittmann darf sich nun Feuerwehrfrau nennen. Weitere Beförderungen: Oberfeuerwehrmann Manuel Ott und Hauptfeuerwehrmann Jürgen Wamser. Lehrgangszeugnisse erhielten in Karmensölden Alexander Paa, Herbert Rath, Georg Strobl, Christian Hanauer, Gerhard Graf, Stefan Hanauer, Volker Weiß, Sebastian Knab, Michael Donhauser, Tobias Ebensberger, Christian Rath, Matthias Walz und Sabrina Wittmann. (gfr)

Schäflohe. (gfr) Bei der Mitgliederversammlung, die im Schäfloher Gerätehaus stattfand, erinnerte Kommandant Herbert Rath an die 19 Einsätze, die es im vergangenen Jahr abzuarbeiten gab. Achtmal wurden die Aktiven zu Bränden gerufen.Dabei sei das Jahr turbulent gestartet: Gleich am 2. Januar 2017 gab es in den frühen Morgenstunden einen Verkehrsunfall auf der B 85 zwischen Schäflohe und Karmensölden, bei dem fünf Personen verletzt wurden. Nur zehn Tage später brannte an der Speckmannshofer Kreuzung ein Pkw aus. Als Ende April in Kropfersricht ein Wohnhaus nebst Schuppen und Garage brannte, waren die Karmensöldener ebenfalls im Einsatz. Zu den Aufgaben gehörten auch die Sicherheitswachen beim Flugfest.Den Personalstand bezifferte Manfred Rath auf 45 Aktive sowie 41 passive und 80 fördernde Mitglieder. Neuer Jugendwart ist Jürgen Donhauser, der Kerstin Ebi ablöst. Für die Wartung der Geräte ist künftig Alexander Paa zuständig. Gerhard Graf, der Vorsitzende des Feuerwehrvereins, ging auf die Veranstaltungen ein und erwähnte neben Winterwanderung, Preis-Lampeln und Preisschafkopf vor allem die 125-Jahr-Feier.Gerhard Graf war es auch, der sagte, dass besondere Verdienste entsprechend gewürdigt werden müssten. Das gelte vor allem für Mitglieder, "die immer da sind, wenn man sie braucht". Der Feuerwehrverein ernannte Georg Erras, Josef Götz und Andreas Pickel zu Ehrenmitgliedern, was aber nicht bedeute, dass sie künftig nichts mehr zu tun hätten.Bürgermeister Martin Preuß gratulierte und dankte im Namen der Stadt "für das großartige ehrenamtliche Engagement, das hier in diesem Stadtteil erbracht wird". Preuß betonte auch, dass die Stadt "einige Euro investiert" habe, um das Gerätehaus in Schäflohe aufzuhübschen. Das habe sich gelohnt, denn hier sei aktives Leben daheim. Stadtbrandrat Bernhard Strobl erinnerte an das dreitägige Jubiläum, das für eine Ortsteilfeuerwehr angemessen gefeiert worden sei. Die Karmensöldener Feuerwehr sei auch bei der Jugend- und Nachwuchsarbeit auf dem richtigen Weg. Trotz geringfügig rückläufiger Mitgliederzahlen, was grundsätzlich alle Feuerwehren betreffe, sei das Feuerwehrwesen in Amberg noch gut aufgestellt. Fast 700 Einsätze seien im Jahr 2017 in Amberg und den Ortsteilfeuerwehren gefahren worden, davon etwa die Hälfte für technische Hilfeleistungen.Amberg erhält laut Strobl in diesem Jahr ein neues Dekontaminierungs- und ein Löschgruppenfahrzeug sowie einen Abrollbehälter Gefahrgut. Auch der fast 30 Jahre alte Rüstwagen müsse ersetzt werden.