Stadtwerke-Geschäftsführer Stephan Prechtl war die Freude anzumerken: Das Energiespardorf, dem er in den Räumlichkeiten des Unternehmens eine Heimstatt bietet, ist eine vorzügliche Möglichkeit, Schüler auf einen bewussten Umgang mit Energieressourcen vorzubereiten. Gemeinsam mit Josef Weinfurtner und Hans-Martin Thieringer von der Kreisgruppe Amberg-Sulzbach des Bund Naturschutz begrüßte er die Klasse 8 b der Städtischen Wirtschaftsschule, die in Begleitung von Schulleiterin Brigitte Conchedda und ihrem Fachlehrer Peter Geiger zu Gast war. In dem vom Bund Naturschutz entwickelten Modell "Energiespardorf Bayern" - das, was die Zahl der Verbraucherhaushalte anbelangt, etwa der Größe von Kümmersbruck entspricht - konnten Schüler dabei zusehen, wie Energie erzeugt wird. Außerdem setzten sie Simulationsprozesse selbst in Gang. So wurden sie Zeuge des Verbrauchsprozesses. Dabei erhielten die Schüler Gelegenheit zum Forschen. Sie konnten außerdem planen, wie Energie eingespart werden kann. Sie lernten, sich künftig so klimafreundlich wie möglich zu verhalten und ihren Beitrag dazu zu leisten, dass der Anstieg der Erdtemperatur nicht völlig außer Kontrolle gerät. Bild: exb