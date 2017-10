Der verkaufsoffene Sonntag ist Ambergs liebster Zustand: Viele auswärtige Besucher in der Stadt und fast überall volle Läden. Diesen Traum ließ auch das durchwachsene Wetter nicht platzen.

Insofern blieb nicht nur dem Seifenblasen spuckenden Teddybär überm Moedel-Eingang am Marktplatzeck das Zerspringen seiner bunten Hoffnungschimmer erspart, sondern auch den Amberger Geschäftsleuten. Sie machten wieder auf breiter Front mit und sperrten von 13 bis 17 Uhr (teils ohne Verkauf sogar länger) ihre Läden auf. Auch die Einkaufszentren an den Stadträndern beteiligten sich und zogen ebenso wie viele Betriebe im Ei mit Rabatt- und Sonderaktionen Kunden scharenweise an. Somit war auch die veranstaltende Park- und Werbegemeinschaft (PWG) zufrieden.Ihre zweite Vorsitzende Emilie Leithäuser gab zwar zu, dass in der City auf den Straßen und Plätzen augenscheinlich etwas weniger Gedränge war, was nach ihrer Ansicht aber daran lag, dass die Besucher lieber in die Geschäfte strömten, als sich bei eher frischen Temperaturen draußen aufzuhalten. Mit dem Ansturm auf die Dult schätzte sie 20 000 Besucher.Zu einer High-Tech-Werkstatt hatte sich am Sonntagnachmittag die Wintersportabteilung von Intersport Lange am Marktplatz verwandelt. Der ehemalige Profi-Skifahrer Albrecht Zeisler aus Moosburg an der Isar stellte sein Anfertigungssystem für Skischuhe nach Maß vor. Die Erfindung wurde 2013 patentiert.Der Kunde steht mit seinen Skistiefeln in einer mit Wasser gefluteten Plexiglasbox und bekommt darin einen passgenau geschäumten Skischuh angefertigt. Das Verfahren ist zwar etwas aufwendig und auch nicht ganz billig, soll aber Druckstellen und Schmerzen beim Skifahren verhindern. "Manche meinen ja, es gehört dazu, dass ein Skistiefel drückt", sagte Sportgeschäft-Inhaber Armin Steger. "Das muss eben nicht sein." Interessenten rät er zu einem Vorgespräch. Die Anpassung dauert etwa eine Stunde.