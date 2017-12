Wie ein Film mit zweitem Teil. Ein Tscheche kurvt sturzbetrunken durch Amberg, verursacht einen schweren Unfall, haut ab und wird später mit Haftbefehl gesucht. Jetzt ist er endlich nach fast drei Jahren da. Doch vor Gericht geschieht kurz vor dem Urteil etwas völlig Unerwartetes.

42 000 Euro Schaden

"Kenne den nicht"

Von Eger nach Amberg

Der Mann aus der Nachbarrepublik hatte sich wohl irgendwie nach Amberg verirrt. Er betrank sich, fuhr mit seinem Wagen durch die Stadt und sah beim Bahnhof einen Anhalter, der heim wollte und wohl kein Geld fürs Taxi hatte. Der damals 27-Jährige nahm den ihm Unbekannten mit und bretterte weiter. Gleich darauf an diesem späten Abend des 30. März 2015 merkte der an Bord genommene Fahrgast: "In diese Richtung wollte ich nicht."Da aber war es schon zu spät. Der Tscheche bog nach rechts ab und geriet auf die Steingutstraße. Dort war Endstation des atemberaubenden Alko-Ausflugs. Der Wagen rammte zwei parkende Autos, prallte mit Getöse gegen eine Mauer. "42 000 Euro Schaden", notierte jetzt Amtsrichterin Sonja Tofolini, die danach weitere spektakuläre Einzelheiten des Crashs zu Gehör bekam.Während der Anhalter weitgehend unverletzt aus dem Wrack stieg, ergriff der nun angeklagte Fahrer sofort das Weite. Er torkelte von dannen und verschwand. Als die Polizei mit verstärkter Mannschaft eintraf, fand sie zunächst den um seine Heimfahrt gebrachten Beifahrer. Er beteuerte glaubhaft: "Ich kenne den nicht, der am Steuer saß." Während sich mehrere Beamte der Unfallaufnahme zuwandten, fahndeten ihre Kollegen nach dem verschollenen Chaos-Verursacher. 500 Meter weiter saß er an einem Straßenrand und wurde sofort aggressiv. Der Mann musste gefesselt und wegen seiner Trunkenheit, wie jetzt einer der Ermittler sagte, "zum Streifenwagen geführt werden".Im Fahrzeug ging es erst richtig los. Der Tscheche tobte, er spuckte, stieß mit dem Kopf zu, verletzte eine Polizeibeamtin an der Hand. "Kaum zu bändigen", erfuhr die Richterin. Dann aber ergab sich der Arbeiter in sein Schicksal und wurde später nach einer Blutentnahme (Ergebnis 2,3 Promille) entlassen. Ab dann galt er als endgültig abgetaucht. Als ihn die Amberger Justiz zum Prozess vorlud, erschien der zum Unfallzeitpunkt volltrunkene Mann nicht. Also erging ein internationaler Haftbefehl. Irgendwann nach langer Zeit stellte sich heraus: Der eigentlich in Eger (Cheb) wohnende Tscheche hatte sich zu einem Onkel in Russland abgesetzt. Wohl auch schon deswegen, weil aus einer in Regensburg gegen ihn verhängten fünfjährigen Haft noch zweieinhalb Jahre zur Bewährung offen standen.Jetzt endlich - nach zweidreiviertel Jahren - gelang es seinem Regensburger Anwalt Helmut Mörtl, den zwischenzeitlich 30-Jährigen zu einer Fahrt von Eger nach Amberg zu bewegen. Allerdings unter vorheriger Zusicherung, nicht sofort verhaftet zu werden. Die Richterin verhandelte vier Stunden lang und kam zu der Auffassung: "Das war aus rechtlicher Sicht ein fahrlässiger Vollrausch."Dann war die Beweisaufnahme abgeschlossen. Doch noch vor den Plädoyers kam es zu einem Intermezzo, das wie ein Paukenschlag durch Staatsanwältin Julia Weigl ausgelöst wurde. Danach wurde die Verhandlung abgebrochen. Bis zum Urteil hätte es wohl nur noch ein paar Minuten gedauert. Doch kann kam, wie es Richterin Sonja Tofolini formulierte, „eine völlig überraschende Wende im Verfahren“. Denn unmittelbar vor ihrem Plädoyer hatte Staatsanwältin Julia Weigl per Anruf bei ihrer Dienststelle erfahren, dass es da auch noch Ermittlungen hinsichtlich Drogenhandels gegen den Unfallfahrer gebe. Keiner begriff so recht, weshalb die Strafverfolgungsbehörde erst jetzt damit herausrückte. Doch Staatsanwältin Weigl beharrte darauf, man müsse wohl auch diesen Vorwurf mit in die gesamte Anklage einbringen.Angeblich war im Kofferraum des damals den Unfall auslösenden tschechischen Autos Marihuana gefunden worden. Angesichts des weit fortgeschrittenen Strafverfahrens fast schon ein Unding. Die Richterin versuchte, den sachbearbeitenden Staatsanwalt zu erreichen. Doch der befand sich im Außendienst. Also schritt Tofolini gezwungenermaßen zu einer eher zähneknirschenden Lösung. Sie vertagte auf den 2. Januar. Sollte bis dahin keine endgültige Klarheit über die Absicht der Staatsanwaltschaft geschaffen sein, müsste der Prozess tatsächlich ausgesetzt werden. Käme es tatsächlich dazu, hätte alles von vorne zu beginnen. Mit etlichen Zeugen und einem Angeklagten, von dem sich schlecht einschätzen lässt, ob er dann noch einmal aus Tschechien erscheinen würde.