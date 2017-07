Schnaittenbach. In den vergangenen Wochen ging es in der Kindertagesstätte St. Vitus turbulent zu: Nach einer Zahn-, Ernährungs- und Gartenwoche stand eine Sport- und Bewegungswoche an. Den Mittelpunkt aller Aktivitäten bildeten der Spaß und die Freude an der Bewegung aller Kinder der Einrichtung. Ein Höhepunkt waren die Bauchtanzstunden mit Barbara Rösch. Gerd Stephan lud zu einer Tischtennisschnupperstunde beim TuS Schnaittenbach ein, Thomas Kumeth und Franz Schuhmann sorgten dort für ein Fußballerlebnis.

Zum Abschluss bekamen die Kinder gegrillte Bratwürste. Tags darauf stand das erste Jolinchen-FitFest der Kindertagesstätte mit Unterstützung der AOK Bayern an. Die Kinder hatten diverse Stationen zu absolvieren, bei denen Beweglichkeit, Schnelligkeit, Gleichgewichtssinn und Geschicklichkeit gefragt waren. In Anwesenheit der Einrichtungsleiterin Birgit Kumeth und Karin Uschold von der AOK gab es eine Medaille und eine Brotzeitbox. Die Einrichtungsleiterin lud zum Gottesdienst am Sonntag, 30. Juli, um 10 Uhr in die Sankt-Vitus-Kirche in Schnaittenbach ein.