Die LEO, das Stadtmagazin für Weiden und Amberg, sucht Cover-Models für die zehn Ausgaben im kommenden Jahr.

Gesucht werden Frauen und Männer ab 18 Jahren, die sich im Rahmen eines professionellen Fotoshootings für das Cover der LEO fotografieren lassen. Bewerbungen müssen je ein Porträt und eine Ganzkörperaufnahme enthalten. Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung an ar@oberpfalzmedien.de . Anmeldeschluss ist Freitag, der 15. Dezember 2017.Für Fragen steht das LEO-Team unter der Telefonnummer 0961/85-227 oder per E-Mail an ar@oberpfalzmedien.de zur Verfügung.