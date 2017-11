Zuerst wurde kräftig gezecht, dann gewaltig und gewalttätig gestritten. Am Ende der Geschichte hatte ein 34-Jähriger eine Stichverletzung im Brustbereich. Das war aber nach Einschätzung der Amberger Kripo kein Mordversuch, sondern eine gefährliche Körperverletzung.

Der Streit zwischen einer 28-jährigen Ambergerin und ihrem Lebensgefährten ereignete sich laut Pressebericht des Polizeipräsidiums Oberpfalz am Montag gegen 15.15 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Philipp-Melanchthon-Straße. Die anfänglichen "massiven Streitigkeiten", bei denen "erheblicher Alkoholkonsum eine nicht unerhebliche Rolle gespielt haben dürfte", wie die Polizei mitteilt - wuchsen sich zu Tätlichkeiten aus, bis hin zu der Stichverletzung, die als nicht lebensbedrohlich gilt. Der 34-Jährige wurde in einem Krankenhaus ärztlich versorgt, seine Partnerin kurz nach dem Vorfall vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg vernahm die 28-Jährige und setzte sie in Absprache mit der Staatsanwaltschaft am Dienstagvormittag wieder auf freien Fuß. Die Kripo ermittelt weiter zu den näheren Details des Tatablaufs.