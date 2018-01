Vom hohen Dom zu Regensburg in ein Gotteshaus, das eher ein Schattendasein führt: Bischof Rudolf Voderholzer zelebrierte am Sonntag eine Messe in der Kirche der Justizvollzugsanstalt. Kalt war es in dem nüchternen Hallenbau. Das änderte sich, als die Sternsinger aus der Pfarrei St. Martin einzogen.

Kaspar, Melchior und Balthasar begleiteten den Besuch aus Regensburg. Sie hatten die "Großen Sternsinger" dabei, eine Gruppe von acht Männern aus der Pfarrei St. Martin, die die Feier mit feierlichem Chorgesang eröffneten. Es war ein festlicher Auftakt für einen Gottesdienst, den Bischof Voderholzer mit einer klaren Botschaft verband: Gott lässt niemanden links liegen, jeder ist ihm wichtig - egal, was er angestellt hat. "Das sollte Rückenwind fürs Leben geben", sagte er.Die Möglichkeit, Kraft zu schöpfen, nahmen viele Insassen der Justizvollzugsanstalt an. Mehr als 100 Männer hatten sich in den Sitzreihen der Kirche einen Platz gesucht. Viele davon gingen zur Kommunion, reichten sich die Hand zum Friedensgruß. Fünf Strafgefangene standen als Ministranten am Altar und sprachen die Fürbitten. Der Bischof erinnerte daran, dass Jesus immer auch zu denen gegangen sei, die am Rande der Gesellschaft standen. Jesu Taufe im Jordan sei Sinnbild dafür, dass Gott sich klein mache, die Schuld anderer auf sich nehme. Voderholzer: "Was für eine tröstliche Botschaft. Gott kommt uns in Jesus entgegen. Er sagt zu jedem: Gut, dass es dich gibt. Ich will, dass du Zukunft hast. Ich will, dass du lebst." Mit am Altar standen Dekan Markus Brunner aus der Pfarrei St. Georg und der neue Gefängnisseelsorger aus Weiden, der ebenfalls Markus Brunner heißt. An der Orgel saß Anja Pschibl, Solosängerin war Jana Müller.Nach der etwa 75 Minuten dauernden Messe erntete der Bischof freundlichen Applaus. Im Mittelgang der Kirche stand der Bischof anschließend für ein paar persönliche Worte zur Verfügung. Dabei regte einer der Insassen die Gründung eines Bibelkreises an. Das hörte Voderholzer natürlich gern, bevor er sich von Anstaltsleiter Peter Möbius durch die Abteilungen führen ließ.

Die Justizvollzugsanstalt (JVA) Amberg ist eine von 36 JVAs in Bayern. In der Oberpfalz gibt es drei solche Einrichtungen (Amberg, Weiden und Regensburg). Mit 583 Haftplätzen zählt die JVA Amberg zu den größeren Gefängnissen im Freistaat. Ihr Einzugsbereich erstreckt sich auf die Landgerichtsbezirke Amberg, Bamberg, Bayreuth, Coburg, Deggendorf, Hof, Nürnberg-Fürth, Regensburg, Schweinfurt und Weiden.Das Amberger Gefängnis ist zuständig für die Vollstreckung von Freiheitsstrafen bis zu sechs Jahren, bei zwei Gerichtsbezirken bis zur lebenslangen Freiheitsstrafe an erwachsenen männlichen Verurteilten. Außerdem wird Untersuchungshaft an Beschuldigten aus den Amtsgerichtsbezirken Amberg und Schwandorf vollzogen. Das Gefängnis besteht bereits seit mehr als 230 Jahren. Es wurde 1786 - damals etwas abgelegen vor den Toren der Stadt - als Arbeits- und Zuchthaus in Betrieb genommen.In der JVA gibt es 14 Betriebe von einer Gärtnerei über eine Schreinerei bis hin zur Autowerkstatt. Bei einigen Handwerksbetriebe ist auch die Berufsausbildung möglich. Teil der Anlage ist auch eine Hallenkirche mit mehr als 300 Sitzplätzen. Sie ist der Muttergottes geweiht und direkt dem Bistum unterstellt, gehört also zu keiner Stadtpfarrei. Für die Seelsorge ist seit September 2017 der Pastoralreferent Markus Brunner aus Weiden zuständig. Er betreut die JVA Weiden mit. Den Gottesdienst am Sonntag feierte sein Namensvetter, Dekan Markus Brunner (Pfarrei St. Georg), mit.Eines der Schmuckstücke der JVA-Kirche ist die Steinmeyer-Orgel aus dem Jahr 1924. Sie verfügt über eine pneumatische Spieltraktur mit einem elektrisch betriebenen Gebläse. Aus dem Hause Steinmeyer stammen einige der bedeutendsten Orgeln Deutschlands - unter anderem die größte Kirchenorgel der Welt im Passauer Dom. (upl)