Zu einem Rekordergebnis hat die Weihnachtsaktion von Oberbürgermeister Michael Cerny für die Bürgerstiftung geführt. Mit insgesamt 36 989 Euro lag das Spendenaufkommen laut einer Mitteilung aus dem Rathaus mehr als 7000 Euro über dem bisherigen Höchstbetrag.

Eine der höchsten Spenden kam von der Siemens AG (4000 Euro). Ebenfalls mit einem Beitrag in vierstelliger Höhe beteiligt haben sich die Firma Korodur Westphal (2500 Euro), Peter Rihm (2000 Euro), die Gewerbebau (2000 Euro) sowie die Firma Martin Tschirner (Ebermannsdorf) und das Bauunternehmen Pichl (Freudenberg) mit je 1000 Euro.Zudem spendeten im Dezember (Aufzählung in der Reihenfolge des Zahlungseingangs): Gregor Fritsch (30 Euro), Sieglinde Weigl (50 Euro), Hiltrud Breidenbach (10 Euro), Stefan Hirblinger (50 Euro), Frank und Sonja Imse (100 Euro), Angelika Reindl-Postler (330 Euro), Peter und Rita Berg (30 Euro), Klaus und Gisela Strobl (50 Euro), Markus und Sabine Feuerer (50 Euro), Georg Siegert (300 Euro), Richard Megele, Ursensollen (300 Euro), Hans-Peter und Eva-Maria Paulus (100 Euro), Anton Neller (30 Euro) sowie Hermann und Beate Oberndorfer (30 Euro).Zu den weiteren Spendern gehörten Franziska Wagner-Penz (30 Euro), Franz und Margit Flierl (50 Euro), Bianca Stadler (50 Euro), Gisela Schütz (50 Euro), Hermann und Elisabeth Wiesmeth (100 Euro), Reinhard und Christa Eilhoff (100 Euro), German Vogelsang, Weiden (250 Euro), Stefan Gleixner (300 Euro), Landschaftsarchitektur Siegfried Lösch (250 Euro), Eva Maria Fleischmann (40 Euro), Ingeborg Bogner (20 Euro), Immobilienbüro Karin Donhauser (100 Euro), Ursula Baas (50 Euro), Elfriede Watz (50 Euro) und Karl Georg Haubelt (20 Euro).Ebenfalls an der Aktion beteiligt haben sich Ulrich und Alexandra Grothaus, Kümmersbruck (50 Euro), Hans-Joachim Rögner (100 Euro), Margit Wiedemann (100 Euro), Erika Weigl (100 Euro), Joseph und Therese Weigert (50 Euro), Heinz Netta (100 Euro), Jakob und Christa Meister (100 Euro), Gabriel Ruczkowski (500 Euro), Gudrun Pfab (50 Euro), G. und R. Gröschl (100 Euro), Ingrid Bargehr (50 Euro), Renate Lenz (250 Euro), Steuerbüro Fischer (400 Euro), Joachim Huber (100 Euro), Wolfgang Weiss (50 Euro) sowie Gabriele Dürlich (50 Euro), Ingrid Amann (100 Euro), Rudolf Renner (50 Euro), Karlheinz Schelter (50 Euro), Alfred Bachmaier (100 Euro), Hermann Höh (100 Euro), Wohnungsbau- und Siedlungswerk (200 Euro), K+B, Cham (500 Euro), Günter und Eva Wollak (25 Euro), Albert und Beate Heindl (30 Euro), Franz Kiener (300 Euro), Ingeborg Freckmann (20 Euro), Elektro Franz Prechtl (50 Euro), Klaus Tschierschke (50 Euro), Peter Färber, Schnaittenbach (100 Euro), MS-Team Schnabl, Kümmersbruck (200 Euro) und Mickan Generalbau (500 Euro).Weiterhin zu den Spendern gehören auch: Café Dobmeier (50 Euro), Markus Staufer, Rieden (200 Euro), Markus und Regina Dürr, Kümmersbruck (50 Euro), Andreas und Jessica Huber (150 Euro), Josef Haslbeck (35 Euro), Anne Marie Kobras (50 Euro), Firma Danhauser (500 Euro), Erich Ehbauer (50 Euro), Johann Jobst (30 Euro), Manfred Staudte (25 Euro), Christine Bartmann (50 Euro), Renner und Hartmann Consult (500 Euro), Stief Haustechnik (111 Euro).Die Auflistung der Teilnehmer der Weihnachtsaktion 2017 schließt mit der Volksbank-Raiffeisenbank (500 Euro), Dietrich Mickan, Amberger Bauernmarkt (100 Euro), Bernhard Schöppl (300 Euro), Carsten-Armin Jakimowicz (50 Euro), Emilie Leithäuser (250 Euro), der Bergsteigergilde D'Gipfelstürmer (50 Euro), Albert Dotzler (333 Euro), Barbara Koller (100 Euro), Marita Gierke, Boutique La Belle (200 Euro) und Firma Baier-Hüte, Antonia Fuchs (100 Euro). Oberbürgermeister Michael Cerny dankt allen Spendern: "Sie haben damit ein Herz für Ihre Mitmenschen und deren Wohlergehen gezeigt."