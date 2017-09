Gerald Stelzer stand gerade auf der Leiter, als ihn die AZ anrief. Doch die Lufthoheit hat er nicht mehr. Zumindest beim Josefshaus, aus dem er zusammen mit dem früheren Eigentümer gerne ein Hotel mit Bezug zum Luftkunstort Amberg und seinem Museum im Klösterl gemacht hätte. Dieser Traum ist nun geplatzt wie ein Luftballon, zumindest mit Stelzer als Betreiber.

Klar wird es jetzt heißen, da wäre wohl ein Luftschloss gebaut worden, befürchtet der Amberger, der aber schon bewiesen hat, dass er keineswegs nur solche hinstellt. Er ist Besitzer und Ideengeber des erfolgreichen und bundesweit ebenso einmaligen Knast-Hotels Fronfeste. Als solcher weiß er, dass gute Konzepte ziehen. Dass sie Besucher auch von weither anlocken, weil sie das Besondere suchen, eine andere Atmosphäre erleben wollen. Vor diesem Hintergrund und mit seinen Anklängen ans Luftkunst-Motto der Stadt samt einzigartigem Luftmuseum, das obendrein ganz in der Nähe liegt, hätte diese Zielsetzung auch fürs Josefshaus gepasst, ist Gerald Stelzer überzeugt. Aber wie fast immer steckt der Teufel im Detail und in diesem Fall konkret in den Kosten.Bei der genauen Überplanung des Gebäudes als Hotel hat sich laut Stelzer zum Beispiel herausgestellt, dass die erhaltenswerte Glasfront zum Kaiser-Wilhelm-Ring hin Probleme aufwirft. Ihre einzelnen Flächen haben einen Abstand von nur 2,20 Meter, der quasi gleichzeitig die Breite für die Zimmer vorgegeben hätte. Also ziemliche "Schläuche", in denen sogar das Stellen eines (Doppel-)Betts schwierig geworden wäre. Hätte man zwei Fensterflächen für einen Raum genommen, verringert sich die Anzahl der unterzubringenden Zimmer. Und dann wird es sehr schnell nicht mehr rentabel, erläuterte Stelzer, der zwar auch von der theoretischen Möglichkeit "schiefer" oder versetzter Wände sprach, was das Ganze aber ebenso nicht billiger, sondern teurer gemacht hätte.Hinzugekommen wäre eine ebenfalls notwendige und nicht preisgünstige Tiefgarage, um den Gästen Stellplätze direkt am oder unterm Haus bieten zu können. Diese Maßnahme wäre laut Stelzer mit der Unwägbarkeit verbunden gewesen, im Untergrund vielleicht auf vorhandene Reste der hier verlaufenden alten Stadtmauer zu stoßen. Spätestens dann wäre das Ganze zur "Luftnummer" geworden, prognostizierte Stelzer mögliche Schwierigkeiten mit dem Denkmalschutz, die sicher Zeit und in der Folge Geld gekostet hätten. "Dieses Gebäude ist nicht das Optimum für ein Hotel", zog Stelzer nach allen Hoffnungen und Vorprüfungen ernüchtert Bilanz und begründete so letztlich seinen Ausstieg.Bleibt die Frage: Wie und wann kommt dann frischer Wind ins alte Josefshaus? Daran arbeitet auch der neue Eigentümer Erwin Voit zusammen mit seiner Frau fieberhaft. Der Geschäftsführer der gleichnamigen betontechnischen Spezialfirma hat das einstige Amberger Vorzeige-Veranstaltungshaus im Sommer von Klaus Herdegen erworben und will es "auf keinen Fall liegen lassen". Im Gegenteil sucht er intensiv nach Nutzungen, hält selbst die Hotel-Idee weiter nicht für völlig passé, wenn sich ein anderer Interessent mit mehr (finanzieller) Puste dafür fände. Aber auch in andere Richtungen ist seine Planung offen. (Angemerkt)