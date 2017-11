Achtung, Pfosten! Sie sind blau - und sehen gefährlich aus. Doch eigentlich sind sie ganz harmlos. Sie sollen künftig die Mautsünder auf den Bundesstraßen erfassen, die ohne gültiges Pickerl unterwegs sind.

Mautsünder erfassen

Drei Säulen in der Region

Die Verkehrsteilnehmer sollten sich gedanklich schon einmal auf auffällig farbige Säulen entlang der B 85 zwischen Schäflohe und Karmensölden einstellen, um nicht reflexartig scharfe Bremsungen zu vollziehen. Bei Karmensölden wurden bereits die Fundamente und Anschlüsse stattgefunden. Installiert werden dort sogenannte "Mautsäulen" für die Lkw-Maut. Die haben zwar eine frappierende Ähnlichkeit mit Blitzersäulen, doch wird hier keinen Schnellfahrern aufgelauert.Der Grund für die blauen Stelen ist ein ganz einfacher: Ab Juli 2018 gilt die Lkw-Maut auch auf Bundesstraßen. Um zu kontrollieren, ob vorbeifahrende Lkw die Gebühr entrichtet haben, werden diese blauen Säulen aufgestellt. Es handelt sich dabei um Pendants zu den Kontrollbrücken, die von den Autobahnen hier bekannt sein dürften. Aufgrund der technischen Entwicklung ist auf Bundesstraßen eine Kontrolle von der Seite statt von oben ausreichend. Die schlichten Säulenkonstruktionen sind bewusst farblich so gestaltet, dass eine Verwechslung mit Geschwindigkeitskontrollen ausgeschlossen ist und somit reflexartige Bremsmanöver nicht zur Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit führen.Die zusätzlichen jährlichen Mehreinnahmen durch die Lkw-Maut auf Bundesstraßen werden auf bis zu zwei Milliarden Euro veranschlagt, die direkt und dauerhaft in den Erhalt und Ausbau der Straßen fließen sollen, wie es in einer Pressemeldung des Staatlichen Straßenbauamts Amberg-Sulzbach heißt. Die Einführung dürfte auch Ortschaften von Lärm, Verkehr und Unfallrisiko entlasten, weil es für "Mautflüchtlinge" nicht mehr lohnt, bestimmte Autobahn-Abschnitte zu umfahren.Die Firma Toll Collect hat den Auftrag des Bundes, bis Ende Mai 2018 bundesweit 600 Mautkontrollsäulen zu errichten. Auf Bayern entfallen etwa 92 Standorte, drei davon in unserer Region. Eine davon wird nun zwischen Schäflohe und Karmensölden an der B 85 und eine weitere an der B 14 zwischen Hahnbach und Sulzbach-Rosenberg sowie auf der B 85 bei Schwandorf errichtet.