"Stars on Ice" hieß die von der Eistanzabteilung des ERSC organisierte Show. Tanja Szewczenko ist heute noch ein Begriff, schließlich ist sie auch nach ihrem Karriereende im Fernsehen zu sehen - in der Daily Soap "Unter uns", in der Seifenoper "Alles was zählt", in der Spielshow "Mein Mann kann", bei "Promi Shopping Queen" und zuletzt im Wettkampf-Format "Ewige Helden".All das war noch nicht absehbar, als die Düsseldorferin 1994 mit ihren 16 Jahren über Amberger Eis lief. An jenem Abend gab sie genau ein Interview, in dem sie das Image vom Everybody's Darling pflegte: "Lieber bin ich das liebe, süße, nette Mädel, das alle gut leiden können, als eine Skandalnudel, die jeden Tag wegen etwas anderem in der Zeitung steht." Eine Aussage, die sich schon bald relativieren sollte: 1999, 2007 und 2014 zog sich die heute 40-Jährige für die deutsche Playboy-Ausgabe aus. Tanja Szewczenko war an jenem Abend 1994 aber nicht der einzige Promi am Schanzl. Teil der Show war auch die durch eine nach ihr benannte Pirouette bekannt gewordene Schweizerin Denise Biellmann - die Welt- und Europameisterin von 1981.