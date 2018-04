Der Krügelmarkt hat in Amberg eine lange Geschichte. Seine erste schriftliche Erwähnung geht auf das Jahr 1605 zurück. Da diese Nennung gleich mit ihrem Verbot zusammenfällt, ist sie ein Beleg für ein bereits längeres Bestehen der Kirchweih.

Am 26. April 1605 beschloss der Rat der Stadt Amberg, "daß die Krüglkirchweih abgeschafft werden soll". So zitiert es Stadtarchivar Johannes Laschinger in "Sag, kennst Du die Stadt?"Der damalige Stadtschreiber gab keine Gründe für diese Beschluss an. Laschinger vermutete jedoch, dass er in unmittelbarem Zusammenhang mit den religionspolitischen Ereignissen des ausgehenden 16. und beginnenden 17. Jahrhunderts stand. "Möglicherweise ist die Ratsentscheidung auch ein Zugeständnis an die calvinische Kirchenpolitik des in Amberg residierenden Stadthalters Christian von Anhalt. Ob mit der Wiedereinführung des katholischen Bekenntnisses in der Oberpfalz durch den bayrischen Kurfürsten Maximilian I. auch die Krüglkirchweih erneut belebt wurde, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen.Zu Beginn des 19. Jahrhunderts berichtet Joseph von Destouches in seiner "Statistischen Darstellung der Oberpfalz und ihrer Hauptstadt Amberg": "Der Markt am heiligen Georgsfest vor der Georgskirche wird auf dem Platz vor dem Maltesergebäude, der sich an die Georgsstraße anschließt, gehalten und bietet zum Verkauf gleichfalls Obst, Zuckerwerk, blechernes und irdenes Geschirr an, wovon man ihm den Namen Krüglkirchweih in der Voklssprache beylegt." In dieser Form hielt sie sich bis 1957. Dann fiel die Krüglkirwa in einen Dornröschenschlaf.Vor 31 Jahren wurde der Markt wieder zum Leben erweckt. Gerhard Stock aus Dassel (Niedersachsen) veranstaltet ihn seitdem auf dem Malteserplatz immer am Patroziniumstag von St. Georg. "Jedes Haferl hat eine Seele", habe mal eine Kundin zu ihm gesagt.