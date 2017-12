Das ehemalige Bürgerspitalgelände an der Bahnhofstraße sorgt ja derzeit für reichlich Diskussionen in der Stadt. Diese Ansicht dürfte aus dem Jahr 1977 oder 1978 stammen, als der sogenannte Eckert-Bau errichtet worden ist.

Entlang des Spitalgrabens wurde zunächst die alte Bebauung entfernt und durch ein für damalige Verhältnisse modernes Gebäude ersetzt. Dafür hoben die Bagger auch eine enorm tiefe Baugrube aus.Interessant ist der Blick an den linken Rand der Baugrube. Die befindet sich inmitten der Fläche, auf der Archäologe Mathias Hensch wichtige historische Funde zur Stadtgeschichte Ambergs gemacht hat. Unter anderem ist das die Stelle, neben der Hensch zahlreiche Gräber zutage gefördert hat. Es darf also angenommen werden, dass bei den Bauarbeiten in den 70er-Jahren ebenfalls Funde gemacht worden sind. Dokumentiert sind diese allerdings nicht. Offenbar wurde damals tatsächlich die Geschichte Ambergs auf die Bauschuttdeponie geworfen. Glücklicherweise ist man da heute klüger.