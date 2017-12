In den frühen 70er Jahren zieht der Fortschritt auch in Amberg mit großen Schritten ein. Äußeres Zeichen dafür ist unter anderem der Bau der Tiefgarage neben dem Bahnhof.

Die heutige Bahnhofstiefgarage wird damals einfach in den schon vorhandenen Stadtgraben gesetzt, Deckel drauf und fertig. Beim Bau kommt es zu einem spektakulären Ereignis: Der eingesetzte Kran stürzt um. Für die Amberger ein Schauspiel. In Scharen pilgern sie zur Unfallstelle. Auf dem Foto von Werner Lischka sind die Anfänge der Tiefgarage zu sehen. Noch steht die alte Bahnhofsbrücke, rechts ist deutlich zu sehen, dass das Altstadthotel auf die ehemaligen Zwingermauer Ambergs aufgesetzt ist. Dahinter der neue Kaufhof, der den wunderschönen, alten Vorgängerbau ersetzt hat. Links im Bild steht auch noch die alte Amberger Hauptpost. Sie wird in einigen Jahren ebenfalls verschwunden sein und einem hässlichen Betonklotz Platz gemacht haben.