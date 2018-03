Die Gestaltung des Innenhofs der ehemaligen Kaiser-Wilhelm-Kaserne und heutigen Technischen Hochschule war bewusst sehr starr angelegt. Denn an dem von beinahe allen Seiten hin von Gebäuden umrahmte Platz haben sich auch die Gehwege orientiert. Straubs zwölf Würfel sollten die statische Anordnung optisch aufbrechen. Diagonal zu allen Gebäude- und Wegachsen rollen sie quer über den Campus.Den Werkstoff Aluminium hat Straub damals übrigens bewusst gewählt: Das Material zeige, was unter anderem an der Hochschule gelehrt werde, erklärte die Künstlerin. Außerdem sollen das Gewicht der Würfel und ihre Klobigkeit Assoziationen zu den Anfängen der Industrialisierung wecken. Kunst und Industrie sind demnach eine Verbindung eingegangen. Und praktisch sind die Würfel letztlich auch. Denn ab und zu sieht man Studenten, die es sich bei Sonnenschein auf einem der Würfel bequem gemacht haben.