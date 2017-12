Hübsch weihnachtlich geschmückt fuhr dieser Panzer 1986 durch die Stadt. Obendrauf stand Santa Claus, das Geschossrohr dekoriert von einer Horde Rentiere in Disney-Optik. Rund um das militärische Gefährt spannten sich Girlanden und Lichterketten. Die Amerikaner pflegen zuweilen außergewöhnliche Weihnachtsvorlieben.

Das US-Flair verbreiteten die hier stationierten Soldaten. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges im Jahre 1945 gehörte Amberg zur US-amerikanischen Besatzungszone. Die US Army nutzte dabei die vorhandenen Kasernen. Bis in die 90er Jahre existierte auch der US-Stützpunkt Pond Barracks in der ehemaligen Ritter-von-Möhl-Kaserne, die bis 1945 Wehrmachtskaserne war.Die Rubrik "Es stand in der AZ vor 25 Jahren" wird durch die Reihe "Blick ins Fotoarchiv der Amberger Zeitung" ersetzt. Einmal wöchentlich greifen wir in unseren Fundus an Papier-Abzügen, die bis zurück in die 60er-Jahre reichen.