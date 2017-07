Keine Spur von Kieselsteinwerfer

Amberg. (ll) Da würde wohl jedem der Schreck in die Glieder fahren: Eine Handvoll Kieselsteine landete unvermittelt auf dem Auto eines 23-jährigen Ambergers, als dieser am Donnerstag gegen 20.40 Uhr von der Schlachthausstraße kommend den Schießstätteweg entlangfuhr. Das geschah auf Höhe der Hausnummer 37.Der 23-Jährige hielt sofort an, sah dort jedoch niemand, der die Kieselsteine geworfen haben könnte. Er verständigte die Polizei, die aber ebenfalls im Umfeld keine Zeugen ausmachen konnte. Die Windschutzscheibe und die Motorhaube des Wagens wurden so stark beschädigt, dass ein Schaden von rund 2500 Euro zu Buche schlägt.Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder möglichen Hintergründen geben können, werden gebeten, sich unter 09621/890-320 bei der Polizeiinspektion Amberg zu melden.AngemerktSo schaffen wir das nichtVon Thomas KosarewWer schon mal umgezogen ist, der weiß genau, welcher Stress damit verbunden ist. Mal ehrlich: 31 dieser Touren innerhalb von knapp zweieinhalb Jahren? Selbst die wechselfreudigsten Fußballprofis und dienstbeflissenen Karriere-Typen würden sich das nicht freiwillig antun. Michael Geiss, Werner Konheiser und ihre handvoll Mitstreiter haben die Strapazen aber bisher immer gerne auf sich genommen. Weil sie Menschen helfen möchten. Wenn aber die von ihnen nicht zu beeinflussenden Rahmenbedingungen immer monströser werden, ist der nun getroffene Entschluss nur eine logische Konsequenz. Bei unzähligen Gesprächen im Jobcenter haben Geiss, Konheiser und Co. immer wieder an den gesunden Menschenverstand appelliert und darauf hingewiesen, dass anerkannte Flüchtlinge, die aus einer Gemeinschaftsunterkunft kommen, keine Möbel besitzen und auch keine mitnehmen dürfen.Wenn Vater Staat aber in genau diesen Fällen eine Bedarfsermittlung vorschreibt, die das gesamte Prozedere nur noch unnötig verlängert, hat er nach dem "Wir schaffen das"-Satz von Kanzlerin Angela Merkel aufgehört zu denken. Statt den Ehrenamtlichen ihre Arbeit zu erleichtern, werden zusätzliche Hürden aufgebaut. Ob das tatsächlich politisch genau so gewollt ist, lässt sich nur schwer beurteilen. Ein Zwischenfazit lässt sich dennoch zweifelsfrei ziehen: Nein, wir schaffen das nicht. Zumindest nicht so.thomas.kosarew@oberpfalzmedien.de