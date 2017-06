Böse Überraschung nach dem Besuch der Kirchweih in Axtheid-Berg: Unbekannte haben am Wochenende das Auto eines 19-jährigen Weideners mit einem spitzen Gegenstand - vermutlich einer Axt - demoliert. Und zwar so, dass das Fahrzeug verschrottet werden muss.

Der oder die Täter droschen in der Nacht auf Pfingstsonntag auf den Wagen des jungen Mannes ein. Sie zertrümmerten sämtliche Fensterscheiben, hackten auf Motorhaube, Kofferraumdeckel, Türen und Kotflügel ein. Nach Zeugenaussagen geht die Polizei davon aus, dass die Tat am Sonntag zwischen 3 und 4 Uhr geschah. "Aufgrund der Spurenlage haben mindestens zwei Täter mit Äxten circa 100 Mal auf den Volvo eingeschlagen und diesen total zerstört", meldet Michael Hartmann von der Polizeiinspektion Auerbach. Zeugen sollen sich bei der Polizei unter Telefon 09643/92040 melden.Der 19-jährige Volvo-Besitzer war zum Zeitpunkt des Angriffs schon zuhause. Die Polizei hatte ihn nach Weiden chauffiert, nachdem es bei der Kirwa zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen war. Der Geschädigte hatte das Fahrzeug etwa drei Kilometer vom Festplatz entfernt, im Bürgerwald bei Gressenwöhr, geparkt. "Es hat Stress gegeben", erzählte der 19-Jährige auf Nachfrage, ohne den konkreten Anlass der Streiterei zu nennen. Offenbar waren mehrere Personen in die Rangelei involviert. Der Security-Dienst griff ein, schließlich rückte die Polizei an. Der Weidener sagt, er sei nicht mehr nüchtern gewesen.Als er am Sonntag seinen Rausch ausgeschlafen hatte, erreichte ihn auch schon eine Nachricht auf dem Handy: Eine Bekannte schickte mehrere Bilder, die sein demoliertes Auto zeigten. Der Volvo S40 war schon 20 Jahre alt, er hatte einen Zeitwert von etwa 2000 Euro.